Liz Hernández confirma que dejó la Segob para competir en las elecciones de 2027 en Campeche

La extitular de la Secretaría de Gobierno (Segob), Elisa Hernández Romero, confirmó que su separación de la dependencia parte de su interés en participar directamente en el proceso electoral de 2027, por lo que precisó que optó por acatar el llamado que hizo la presidenta de no estar en funciones después del mes de junio.

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“Lo que se confirmó el día 15 con mi renuncia es un acto de congruencia con el partido y con la doctora Claudia Sheinbaum; es necesario que los funcionarios que queremos participar en la contienda de 2027 renunciemos a nuestros cargos”, señaló en entrevista.

Expuso que los ciudadanos requieren de funcionarios de “tiempo completo”, por lo que consideró como indispensable que toda persona que actualmente tenga intenciones de buscar un cargo de elección popular deba de separarse de su encomienda para trabajar directamente con el partido.

Aunque de momento afirmó que no está decidido cuál será el cargo por el que competirá, reiteró que la asignación de los espacios no está centralizada en una persona o un grupo político, sino que será la ciudadanía y los propios militantes guindas quienes elegirán a los aspirantes por cargo a través de las encuestas.

Adelantó que a partir del martes, cuando fue efectiva su renuncia, se presentó ante la dirigencia estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para apoyar con los trabajos de territorio en el Estado, por lo que buscarán que haya unidad en el partido guinda en toda la entidad.

Cabe recordar que el pasado lunes 15 de junio, a través de una publicación en redes sociales, Elisa María Hernández Romero confirmó su salida de la Secretaría de Gobierno del Estado de Campeche, informando su separación de la dependencia bajo el mensaje de que “los cargos son temporales”.

Mientras que el pasado martes, la gobernadora Layda Sansores San Román hizo la designación del que es el cuarto titular de la Secretaría de Gobierno, ahora encabezada por Víctor Sarmiento Maldonado.

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JGH