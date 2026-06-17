Congreso de Campeche impulsa reformas para incluir Lengua de Señas Mexicana

La Comisión de Educación del Congreso del Estado reconoce que los talleres y cursos sobre Lengua de Señas Mexicana (LSM) son insuficientes para garantizar la inclusión de la comunidad sorda en Campeche, la cual durante muchos años ha permanecido invisibilizada.

Por tal motivo, sus integrantes promoverán iniciativas de reforma a la Ley de Educación del Estado de Campeche para que la Secretaría de Educación (Seduc) promueva y garantice la enseñanza de esta forma de comunicación a las y los estudiantes desde el nivel básico de manera permanente, e incluso se analice su incorporación como materia.

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El presidente de la comisión, diputado Gaspar Nah Miss, reconoció que, aunque en los últimos años se han impulsado proyectos relacionados con la LSM, los avances no han sido suficientes para atender una necesidad urgente y prioritaria en materia de inclusión.

Destacó que esta lengua constituye un derecho fundamental para las personas con discapacidad auditiva, por lo que es indispensable fortalecer las políticas educativas orientadas a facilitar la comunicación e integración de este sector en todos los ámbitos de la vida social.

Nah Miss señaló que los cursos y programas aislados no resuelven el problema de fondo, ya que la enseñanza de la LSM debe convertirse en una acción permanente dentro del sistema educativo estatal.

Planteó que trabajará de manera coordinada con la Seduc y otras instituciones para incorporar esta forma de comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje desde los primeros años de formación académica.

El diputado consideró viable analizar la inclusión de la LSM como materia dentro de los planes educativos, lo que implicaría la contratación y capacitación de personal especializado, así como la asignación de recursos presupuestales.

Insistió en que el reto debe centrarse en garantizar que niñas y niños sordos crezcan en entornos educativos inclusivos, con herramientas que les permitan comunicarse plenamente.

Adelantó que desde la Comisión de Educación no solo se impulsará un exhorto a las autoridades educativas, sino que se buscarán reformas legales que establezcan de manera explícita la obligación de fortalecer la enseñanza de la Lengua de Señas Mexicana en Campeche.