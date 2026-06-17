Familia de Tabasco sufre aparatoso accidente en Nuevo Progreso, Campeche; un bebé, entre los heridos

Un fuerte accidente vial ocurrido la mañana de este miércoles 17 de junio en el entronque de Nuevo Progreso, Campeche, dejó un saldo de cinco personas lesionadas, entre ellas dos adultos mayores y un recién nacido de apenas unos días de edad. Las víctimas, integrantes de una misma familia originaria de Frontera, Tabasco, se desplazaban desde Ciudad del Carmen cuando sufrieron el percance.

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A través de las redes sociales comenzó a circular de manera preliminar la lista con los nombres de los afectados en este percance carretero. De acuerdo con estos reportes digitales, las personas lesionadas fueron identificadas como Héctor Javier Saucedo Morales, de 23 años; Yadira Cristhel Valencia Hernández, de 21 años; Héctor Manuel Saucedo Ortiz, de 75 años; Natividad Morales de la Cruz, de 69 años, y el recién nacido.

Se reportó que dos de los adultos presentan fracturas como consecuencia del fuerte impacto, por lo que todos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada.

Hasta el momento las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre las causas que originaron el choque ni los detalles de las unidades involucradas en este entronque de Nuevo Progreso, catalogado como un punto de alta circulación vehicular. Las corporaciones correspondientes ya realizan las diligencias necesarias para el deslinde de responsabilidades.

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