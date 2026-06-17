Tabla de posiciones del Mundial 2026 EN VIVO: resultados y clasificación actualizada

La Copa del Mundo 2026 completó prácticamente toda su primera fecha de actividad y las posiciones comienzan a perfilar el panorama rumbo a los dieciseisavos de final. Algunas selecciones confirmaron su condición de favoritas, mientras que otras dejaron dudas tras sus respectivos estrenos.

Los primeros partidos también dejaron resultados inesperados, empates sorpresivos y goleadas que podrían ser determinantes en caso de desempates al final de la fase de grupos.

Grupo A

La victoria de México sobre Sudáfrica y el triunfo de Corea del Sur colocaron a ambas selecciones en la cima del sector.

México | 3 puntos

| 3 puntos Corea del Sur | 3 puntos

| 3 puntos Chequia | 0 puntos

| 0 puntos Sudáfrica | 0 puntos

Grupo B

El grupo más parejo hasta el momento. Los cuatro equipos debutaron con empate y mantienen exactamente las mismas cifras.

Suiza | 1 punto

| 1 punto Canadá | 1 punto

| 1 punto Qatar | 1 punto

| 1 punto Bosnia y Herzegovina | 1 punto

Grupo C

La sorpresa la protagonizó Escocia, que arrancó como líder. Brasil y Marruecos dividieron unidades.

Escocia | 3 puntos

| 3 puntos Marruecos | 1 punto

| 1 punto Brasil | 1 punto

| 1 punto Haití | 0 puntos

Grupo D

Estados Unidos y Australia comenzaron con el pie derecho y comparten la cima.

Estados Unidos | 3 puntos

| 3 puntos Australia | 3 puntos

| 3 puntos Turquía | 0 puntos

| 0 puntos Paraguay | 0 puntos

Grupo E

Alemania ratificó su candidatura al título con una contundente goleada, mientras Costa de Marfil también sumó tres unidades.

Alemania | 3 puntos

| 3 puntos Costa de Marfil | 3 puntos

| 3 puntos Ecuador | 0 puntos

| 0 puntos Curazao | 0 puntos

Grupo F

La goleada de Suecia sobre Túnez le permitió tomar el liderato del sector.

Suecia | 3 puntos

| 3 puntos Japón | 1 punto

| 1 punto Países Bajos | 1 punto

| 1 punto Túnez | 0 puntos

Grupo G

Otro de los grupos más equilibrados del torneo. Los cuatro equipos comenzaron con empate.

Nueva Zelanda | 1 punto

| 1 punto Irán | 1 punto

| 1 punto Bélgica | 1 punto

| 1 punto Egipto | 1 punto

Grupo H

Ninguna selección logró sacar ventaja y todo quedó abierto tras la primera jornada.

Uruguay | 1 punto

| 1 punto Arabia Saudita | 1 punto

| 1 punto España | 1 punto

| 1 punto Cabo Verde | 1 puntos

Grupo I

Francia y Noruega arrancaron con triunfos y lideran el sector.

Noruega | 3 puntos

| 3 puntos Francia | 3 puntos

| 3 puntos Irak | 0 puntos

| 0 puntos Senegal | 0 puntos

Grupo J

El grupo de Argentina dejó a dos líderes tras la primera fecha.

Argentina | 3 puntos

| 3 puntos Austria | 3 puntos

| 3 puntos Jordania | 0 puntos

| 0 puntos Argelia | 0 puntos

La Albiceleste debutó con una victoria impulsada por Lionel Messi, quien igualó el récord histórico de goles mundialistas.

Grupo K

Las cuatro selecciones llegaron sin actividad al cierre de la jornada.

Portugal | 0 puntos

| 0 puntos República Democrática del Congo | 0 puntos

| 0 puntos Uzbekistán | 0 puntos

| 0 puntos Colombia | 0 puntos

Grupo L

El último sector del torneo también permaneció sin partidos disputados.

Inglaterra | 0 puntos

| 0 puntos Croacia | 0 puntos

| 0 puntos Ghana | 0 puntos

| 0 puntos Panamá | 0 puntos

Con la segunda jornada a la vuelta de la esquina, selecciones como México, Argentina, Alemania, Francia y Suecia buscarán asegurar su clasificación, mientras que los equipos que debutaron con derrota ya no tienen margen de error si quieren mantenerse con vida en el Mundial 2026.