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Tabla de posiciones del Mundial 2026 EN VIVO: resultados y clasificación actualizada

La primera jornada del Mundial 2026 deja goleadas, sorpresas y grupos muy cerrados que ya comienzan a definir favoritos.

Ana García

Por Ana García

17 de jun de 2026

2 min

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Cómo se mueve la tabla en la primera jornada
Cómo se mueve la tabla en la primera jornada / Creada con IA

La Copa del Mundo 2026 completó prácticamente toda su primera fecha de actividad y las posiciones comienzan a perfilar el panorama rumbo a los dieciseisavos de final. Algunas selecciones confirmaron su condición de favoritas, mientras que otras dejaron dudas tras sus respectivos estrenos.

Los primeros partidos también dejaron resultados inesperados, empates sorpresivos y goleadas que podrían ser determinantes en caso de desempates al final de la fase de grupos.

Grupo A

La victoria de México sobre Sudáfrica y el triunfo de Corea del Sur colocaron a ambas selecciones en la cima del sector.

  • México | 3 puntos
  • Corea del Sur | 3 puntos
  • Chequia | 0 puntos
  • Sudáfrica | 0 puntos

Grupo B

El grupo más parejo hasta el momento. Los cuatro equipos debutaron con empate y mantienen exactamente las mismas cifras.

  • Suiza | 1 punto
  • Canadá | 1 punto
  • Qatar | 1 punto
  • Bosnia y Herzegovina | 1 punto

Grupo C

La sorpresa la protagonizó Escocia, que arrancó como líder. Brasil y Marruecos dividieron unidades.

  • Escocia | 3 puntos
  • Marruecos | 1 punto
  • Brasil | 1 punto
  • Haití | 0 puntos

Grupo D

Estados Unidos y Australia comenzaron con el pie derecho y comparten la cima.

  • Estados Unidos | 3 puntos
  • Australia | 3 puntos
  • Turquía | 0 puntos
  • Paraguay | 0 puntos

Grupo E

Alemania ratificó su candidatura al título con una contundente goleada, mientras Costa de Marfil también sumó tres unidades.

  • Alemania | 3 puntos
  • Costa de Marfil | 3 puntos
  • Ecuador | 0 puntos
  • Curazao | 0 puntos

Grupo F

La goleada de Suecia sobre Túnez le permitió tomar el liderato del sector.

  • Suecia | 3 puntos
  • Japón | 1 punto
  • Países Bajos | 1 punto
  • Túnez | 0 puntos

Grupo G

Otro de los grupos más equilibrados del torneo. Los cuatro equipos comenzaron con empate.

  • Nueva Zelanda | 1 punto
  • Irán | 1 punto
  • Bélgica | 1 punto
  • Egipto | 1 punto

Grupo H

Ninguna selección logró sacar ventaja y todo quedó abierto tras la primera jornada.

  • Uruguay | 1 punto
  • Arabia Saudita | 1 punto
  • España | 1 punto
  • Cabo Verde | 1 puntos

Grupo I

Francia y Noruega arrancaron con triunfos y lideran el sector.

  • Noruega | 3 puntos
  • Francia | 3 puntos
  • Irak | 0 puntos
  • Senegal | 0 puntos

Grupo J

El grupo de Argentina dejó a dos líderes tras la primera fecha.

  • Argentina | 3 puntos
  • Austria | 3 puntos
  • Jordania | 0 puntos
  • Argelia | 0 puntos

La Albiceleste debutó con una victoria impulsada por Lionel Messi, quien igualó el récord histórico de goles mundialistas.

Grupo K

Las cuatro selecciones llegaron sin actividad al cierre de la jornada.

  • Portugal | 0 puntos
  • República Democrática del Congo | 0 puntos
  • Uzbekistán | 0 puntos
  • Colombia | 0 puntos

Grupo L

El último sector del torneo también permaneció sin partidos disputados.

  • Inglaterra | 0 puntos
  • Croacia | 0 puntos
  • Ghana | 0 puntos
  • Panamá | 0 puntos

Con la segunda jornada a la vuelta de la esquina, selecciones como México, Argentina, Alemania, Francia y Suecia buscarán asegurar su clasificación, mientras que los equipos que debutaron con derrota ya no tienen margen de error si quieren mantenerse con vida en el Mundial 2026.

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