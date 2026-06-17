Tabla de posiciones del Mundial 2026 EN VIVO: resultados y clasificación actualizada

La Copa del Mundo 2026 completó prácticamente toda su primera fecha de actividad y las posiciones comienzan a perfilar el panorama rumbo a los dieciseisavos de final. Algunas selecciones confirmaron su condición de favoritas, mientras que otras dejaron dudas tras sus respectivos estrenos.
Los primeros partidos también dejaron resultados inesperados, empates sorpresivos y goleadas que podrían ser determinantes en caso de desempates al final de la fase de grupos.
Grupo A
La victoria de México sobre Sudáfrica y el triunfo de Corea del Sur colocaron a ambas selecciones en la cima del sector.
- México | 3 puntos
- Corea del Sur | 3 puntos
- Chequia | 0 puntos
- Sudáfrica | 0 puntos
Grupo B
El grupo más parejo hasta el momento. Los cuatro equipos debutaron con empate y mantienen exactamente las mismas cifras.
- Suiza | 1 punto
- Canadá | 1 punto
- Qatar | 1 punto
- Bosnia y Herzegovina | 1 punto
Grupo C
La sorpresa la protagonizó Escocia, que arrancó como líder. Brasil y Marruecos dividieron unidades.
- Escocia | 3 puntos
- Marruecos | 1 punto
- Brasil | 1 punto
- Haití | 0 puntos
Grupo D
Estados Unidos y Australia comenzaron con el pie derecho y comparten la cima.
- Estados Unidos | 3 puntos
- Australia | 3 puntos
- Turquía | 0 puntos
- Paraguay | 0 puntos
Grupo E
Alemania ratificó su candidatura al título con una contundente goleada, mientras Costa de Marfil también sumó tres unidades.
- Alemania | 3 puntos
- Costa de Marfil | 3 puntos
- Ecuador | 0 puntos
- Curazao | 0 puntos
Grupo F
La goleada de Suecia sobre Túnez le permitió tomar el liderato del sector.
- Suecia | 3 puntos
- Japón | 1 punto
- Países Bajos | 1 punto
- Túnez | 0 puntos
Grupo G
Otro de los grupos más equilibrados del torneo. Los cuatro equipos comenzaron con empate.
- Nueva Zelanda | 1 punto
- Irán | 1 punto
- Bélgica | 1 punto
- Egipto | 1 punto
Grupo H
Ninguna selección logró sacar ventaja y todo quedó abierto tras la primera jornada.
- Uruguay | 1 punto
- Arabia Saudita | 1 punto
- España | 1 punto
- Cabo Verde | 1 puntos
Grupo I
Francia y Noruega arrancaron con triunfos y lideran el sector.
- Noruega | 3 puntos
- Francia | 3 puntos
- Irak | 0 puntos
- Senegal | 0 puntos
Grupo J
El grupo de Argentina dejó a dos líderes tras la primera fecha.
- Argentina | 3 puntos
- Austria | 3 puntos
- Jordania | 0 puntos
- Argelia | 0 puntos
La Albiceleste debutó con una victoria impulsada por Lionel Messi, quien igualó el récord histórico de goles mundialistas.
Grupo K
Las cuatro selecciones llegaron sin actividad al cierre de la jornada.
- Portugal | 0 puntos
- República Democrática del Congo | 0 puntos
- Uzbekistán | 0 puntos
- Colombia | 0 puntos
Grupo L
El último sector del torneo también permaneció sin partidos disputados.
- Inglaterra | 0 puntos
- Croacia | 0 puntos
- Ghana | 0 puntos
- Panamá | 0 puntos
Con la segunda jornada a la vuelta de la esquina, selecciones como México, Argentina, Alemania, Francia y Suecia buscarán asegurar su clasificación, mientras que los equipos que debutaron con derrota ya no tienen margen de error si quieren mantenerse con vida en el Mundial 2026.