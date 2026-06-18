República Checa y Sudáfrica igualan 1-1, boleto de dieciseisavos a la mano para México

República Checa y Sudáfrica empataron 1-1 en un duelo dirigido por Tori Penso, única árbitra del Mundial 2026, este jueves en la segunda jornada del Grupo A, en el que México se clasificará a dieciseisavos si vence más tarde a Corea del Sur en Guadalajara.

El combinado europeo se adelantó con un tanto de Michal Sadilek en el minuto 5 y Sudáfrica igualó de penal por medio de Teboho Mokoena (83') tras una mano de Pavel Suluc en el área señalada por Penso.

"Son situaciones que a veces terminan de forma positiva y otras veces de forma negativa. Hoy no tuvimos suerte. Acepto la decisión del árbitro, aunque el penalti fue bastante riguroso", señaló el seleccionador checo Miroslav Koubek.

"Creo que hoy merecimos más porque de nuevo hicimos un muy buen partido. A veces también necesitas un poco de suerte. No fue el caso hoy", disintió el sudafricano Hugo Broos.

Penso, una de las árbitras seleccionadas por la FIFA para el torneo junto con la mexicana Katia Itzel García -a la que todavía no se le han atribuido partidos-, estuvo acompañada en las bandas por las también estadounidenses Brooke Mayo y Kathryn Nesbitt.

Se convirtió en la segunda mujer en arbitrar en una Copa del Mundo tras la pionera francesa Stéphanie Frappart en Catar 2022.

Noticia Destacada ¿A qué hora juega México vs. Corea del Sur? Horario y dónde ver EN VIVO el Mundial 2026

México, a un pasito

En la llave A, México y Corea del Sur siguen al frente al haber ganado sus primeros partidos, respectivamente 2-0 a Sudáfrica y 2-1 República Checa. El que gane en Guadalajara garantizará su lugar en los dieciseisavos.

En una competición en la que pasan a dicha ronda los ocho mejores terceros de los 12 grupos, República Checa y Sudáfrica siguen vivas con un punto.

En el Estadio Atlanta, ante 67 mil 500 personas, los checos, lejos de ofrecer una copia brillante, encontraron la recompensa a su mejor arranque de partido.

Cuando no se había cumplido el minuto de juego, su estrella, Patrik Schick, dispuso de un remate de cabeza muy claro pero conectó el balón con el hombro.

Fue Sadilek, preciso en su disparo tras un balón desde la derecha que no fue capaz de despejar la despistada defensa de los Bafana Bafana, el que logró marcar.

Con esta renta mínima el equipo europeo bajó las revoluciones pero minimizó el impacto de Sudáfrica, voluntariosa pero sin el nivel necesario para hacer verdadero daño a su rival durante muchos minutos.

Los sudafricanos por fin despertaron en la recta final. Tras igualar de penal estuvieron cerca de lograr la remontada con varias llegadas sin premio a la portería de Matej Kovar.