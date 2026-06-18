Jugador canadiense sufre fuerte lesión en el Canadá vs Qatar del Mundial 2026

La selección de Canadá está viviendo momentos de máxima preocupación tras la escalofriante lesión sufrida por su mediocampista, Ismaël Koné, durante el encuentro frente a Qatar que corresponde a la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

El futbolista del Sassuolo italiano tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla y entre evidentes gestos de dolor, encendiendo todas las alarmas en el cuerpo técnico norteamericano y generando terror entre los asistentes que quedaron mudos ante la fractura sufrida por el jugador.

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El desafortunado incidente ocurrió en el minuto 53 de la segunda mitad, cuando el conjunto canadiense ya dominaba el marcador por 3-0 gracias a un doblete de Jonathan David y un tanto de Cyle Larin. En una acción disputada en el mediocampo, el jugador catarí Assim Madibo realizó una dura entrada que impactó de lleno en la pierna izquierda de Koné.

La fuerza del impacto provocó de inmediato la reacción de los futbolistas de ambos equipos, mismos que se llevaron las manos a la cabeza al notar la gravedad de la situación. El árbitro del encuentro, tras revisar la repetición en el VAR, anuló la tarjeta amarilla inicial para mostrar de forma directa la tarjeta roja a Madibo.

Ismaël Koné con posible fractura de tibia. / X: @FaizalKhamisa

Los reportes médicos preliminares indican que Koné sufrió una fuerte fractura de tibia, una lesión de gravedad que, de confirmarse de manera oficial, lo dejaría fuera por completo de lo que resta de la Copa del Mundo y esto implicaría una baja sumamente sensible para las aspiraciones de Canadá en el torneo.

Mientras Koné era retirado del campo frente a los ojos de la afición que mostraban su preocupación por la lesión. El jugador levantó el pulgar y se mostró tranquilo ante la fuerte situación, este hecho generó aplausos por parte de sus compañeros del equipo y de la afición que solo podía ver el retiro del jugador.

Kone gives the crowd a thumbs up and a pat on his chest while being stretched off. Moise Bombito made sure the crowd cheered ever louder. “Ismael Kone” chants being heard now. pic.twitter.com/XIc7O7JqHp — Faizal Khamisa (@FaizalKhamisa) June 18, 2026

Por otro lado; Assim Madibo que cometió la falta y lesión del jugador, comenzó a llorar ante la situación que se vivió en el estadio. Fue el portero de su selección el encargado de acercarse al jugador para ayudarlo a guardar la calma tras la entrada que generó la lesión a Koné.

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