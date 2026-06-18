Renuncia Florencia Peña, la conductora que difundió la falsa muerte del papá de Messi

La difusión de una noticia incorrecta sobre la supuesta muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, provocó una fuerte polémica en Argentina y terminó con la salida de Florencia Peña de la plataforma digital Luzu TV, donde la conductora participaba en un programa en vivo.

La controversia comenzó luego de que durante una transmisión se informara que el padre del capitán de la selección argentina había fallecido tras enfrentar complicaciones de salud. Horas más tarde, la propia familia Messi desmintió categóricamente esa versión mediante un comunicado oficial, en el que aclaró que Jorge Messi permanece bajo atención médica y presenta una evolución favorable.

En el mensaje difundido por los familiares del exrepresentante del astro argentino, también se expresó molestia por la circulación de rumores y versiones sin confirmar sobre una situación considerada privada. Además, se pidió respeto hacia la intimidad de la familia durante este proceso.

Tras la aclaración, Florencia Peña utilizó sus redes sociales para ofrecer una disculpa pública. La actriz reconoció que la información le fue entregada como verificada por parte de la producción del programa, aunque aceptó su responsabilidad por haberla comunicado al aire sin una confirmación oficial.

“Pido perdón a la familia Messi”, escribió la conductora, quien aseguró sentirse avergonzada por el impacto que pudo generar la difusión de la noticia. En el mismo mensaje anunció que decidió apartarse de Luzu TV y poner fin a su participación en el canal digital.

FLORENCIA PEÑA SE PUSO A LLORAR Y PIDIÓ DISCULPAS DESPUÉS DE LA BARBARIDAD QUE DIJO SIN CHEQUEAR UN CARAJO DE NADA:



- "Ah pero la productora"

- "Lo resolveremos internamente"

- "Soy inocente, no me echen del país, no soy como Mengolini"



Lamentable. pic.twitter.com/2d9iYlYRYR — CapitanPike (@pike_capit3704) June 18, 2026

El episodio generó un amplio debate en medios argentinos y redes sociales sobre la importancia de verificar información relacionada con la salud de figuras públicas, especialmente cuando se trata de noticias sensibles que pueden afectar tanto a los involucrados como a millones de seguidores.

Mientras tanto, la atención continúa centrada en el estado de Jorge Messi, cuya familia reiteró que cualquier actualización relevante será comunicada únicamente a través de sus canales oficiales. Por ahora, la única información confirmada es que continúa bajo supervisión médica y que no existe ningún reporte oficial sobre un fallecimiento.

La situación ocurre además en pleno Mundial 2026, donde Lionel Messi disputa una nueva Copa del Mundo con Argentina. El conjunto albiceleste ya se prepara para su próximo compromiso ante Austria, programado para el 22 de junio en Dallas.