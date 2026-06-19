¿Quién juega hoy en el Mundial 2026? Partidos de este 20 de junio, horarios y dónde ver en vivo

La Fase de Grupos del Mundial 2026 continúa este sábado 20 de junio con cuatro partidos que podrían comenzar a definir a los primeros clasificados de los Grupos E y F.

Tras aplastar 7-1 a Curazao en su debut, Alemania afronta una prueba de mayor exigencia ante Costa de Marfil en Toronto. Por su parte, Suecia intentará mantener el paso perfecto cuando enfrente a Países Bajos en uno de los encuentros más atractivos de la jornada.

Además, Ecuador y Curazao disputarán un duelo de supervivencia en el Grupo E, mientras que Japón buscará acercarse a la siguiente ronda frente a Túnez.

¿Qué partidos del Mundial hay hoy 20 de junio?

Países Bajos vs Suecia

Horario: 11:00 horas

Estadio: Houston

Grupo F

Transmisión: Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX

Alemania vs Costa de Marfil

Horario: 14:00 horas

Estadio: Toronto

Grupo E

Transmisión: ViX

Ecuador vs Curazao

Horario: 18:00 horas

Estadio: Kansas City Stadium

Grupo E

Transmisión: ViX

Túnez vs Japón

Horario: 22:00 horas

Estadio: Monterrey

Grupo F

Transmisión: ViX

Horarios para Mérida, Campeche y Quintana Roo

Países Bajos vs Suecia

Mérida: 11:00 horas

Campeche: 11:00 horas

Quintana Roo: 12:00 horas

Alemania vs Costa de Marfil

Mérida: 14:00 horas

Campeche: 14:00 horas

Quintana Roo: 15:00 horas

Ecuador vs Curazao

Mérida: 18:00 horas

Campeche: 18:00 horas

Quintana Roo: 19:00 horas

Túnez vs Japón

Mérida: 22:00 horas

Campeche: 22:00 horas

Quintana Roo: 23:00 horas

¿Dónde ver a Alemania y Suecia?

La selección de Alemania enfrentará a Costa de Marfil a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, en un partido que podría asegurarle un lugar en los dieciseisavos de final tras su contundente victoria en la primera jornada.

Suecia, que goleó en su debut, abrirá la actividad del día frente a Países Bajos a las 11:00 horas. Este encuentro será el único de la jornada que podrá verse gratuitamente por televisión abierta.

¿Qué partido pasa por TV abierta?

De acuerdo con la programación, el único encuentro que será transmitido por televisión abierta es:

Países Bajos vs Suecia

Azteca 7

Canal 5

TUDN

ViX

Los otros tres partidos estarán disponibles exclusivamente a través de la plataforma ViX.

Agenda completa del Mundial 2026 para hoy 20 de junio

11:00 horas | Países Bajos vs Suecia

14:00 horas | Alemania vs Costa de Marfil

18:00 horas | Ecuador vs Curazao

22:00 horas | Túnez vs Japón

La jornada podría entregar a los primeros clasificados de los Grupos E y F, especialmente si Alemania y Suecia consiguen una nueva victoria en la Copa del Mundo 2026.