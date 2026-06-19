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¿Quién juega hoy en el Mundial 2026? Partidos de este 20 de junio, horarios y dónde ver en vivo

Te contamos qué partidos se disputan este 20 de junio, los horarios para México y dónde seguir cada encuentro en vivo.

Ana García

Por Ana García

19 de jun de 2026

1 min

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Alemania lista para la acción
Alemania lista para la acción

La Fase de Grupos del Mundial 2026 continúa este sábado 20 de junio con cuatro partidos que podrían comenzar a definir a los primeros clasificados de los Grupos E y F.

Tras aplastar 7-1 a Curazao en su debut, Alemania afronta una prueba de mayor exigencia ante Costa de Marfil en Toronto. Por su parte, Suecia intentará mantener el paso perfecto cuando enfrente a Países Bajos en uno de los encuentros más atractivos de la jornada.

Además, Ecuador y Curazao disputarán un duelo de supervivencia en el Grupo E, mientras que Japón buscará acercarse a la siguiente ronda frente a Túnez.

¿Qué partidos del Mundial hay hoy 20 de junio?

Países Bajos vs Suecia

  • Horario: 11:00 horas
  • Estadio: Houston
  • Grupo F
  • Transmisión: Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX

Alemania vs Costa de Marfil

  • Horario: 14:00 horas
  • Estadio: Toronto
  • Grupo E
  • Transmisión: ViX

Ecuador vs Curazao

  • Horario: 18:00 horas
  • Estadio: Kansas City Stadium
  • Grupo E
  • Transmisión: ViX

Túnez vs Japón

  • Horario: 22:00 horas
  • Estadio: Monterrey
  • Grupo F
  • Transmisión: ViX

Horarios para Mérida, Campeche y Quintana Roo

Países Bajos vs Suecia

  • Mérida: 11:00 horas
  • Campeche: 11:00 horas
  • Quintana Roo: 12:00 horas

Alemania vs Costa de Marfil

  • Mérida: 14:00 horas
  • Campeche: 14:00 horas
  • Quintana Roo: 15:00 horas

Ecuador vs Curazao

  • Mérida: 18:00 horas
  • Campeche: 18:00 horas
  • Quintana Roo: 19:00 horas

Túnez vs Japón

  • Mérida: 22:00 horas
  • Campeche: 22:00 horas
  • Quintana Roo: 23:00 horas

¿Dónde ver a Alemania y Suecia?

La selección de Alemania enfrentará a Costa de Marfil a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, en un partido que podría asegurarle un lugar en los dieciseisavos de final tras su contundente victoria en la primera jornada.

Suecia, que goleó en su debut, abrirá la actividad del día frente a Países Bajos a las 11:00 horas. Este encuentro será el único de la jornada que podrá verse gratuitamente por televisión abierta.

¿Qué partido pasa por TV abierta?

De acuerdo con la programación, el único encuentro que será transmitido por televisión abierta es:

Países Bajos vs Suecia

  • Azteca 7
  • Canal 5
  • TUDN
  • ViX

Los otros tres partidos estarán disponibles exclusivamente a través de la plataforma ViX.

Agenda completa del Mundial 2026 para hoy 20 de junio

  • 11:00 horas | Países Bajos vs Suecia
  • 14:00 horas | Alemania vs Costa de Marfil
  • 18:00 horas | Ecuador vs Curazao
  • 22:00 horas | Túnez vs Japón

La jornada podría entregar a los primeros clasificados de los Grupos E y F, especialmente si Alemania y Suecia consiguen una nueva victoria en la Copa del Mundo 2026.

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