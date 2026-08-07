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Grupo de ciudadanos evita tragedia en el malecón de Champotón; hombre se tira al mar

Un hombre ingresó al mar en el malecón de Champotón, presuntamente tras enterarse que sería llevado a un anexo. Nueve personas se movilizaron para rescatarlo y ponerlo a salvo.

Por Jorge May

7 de ago de 2026

1 min

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Grupo de ciudadanos evita tragedia en el malecón de Champotón
Grupo de ciudadanos evita tragedia en el malecón de Champotón

Una notable movilización de personas se registró esta mañana en la zona del malecón de Champotón. Según testigos, una persona del sexo masculino, cuyos generales se desconocen, se metió al mar presuntamente luego de haberse enterado que iría a un anexo.

El hecho ocurrió la mañana de este viernes, 07 de agosto, alrededor de las 10:40 horas en el malecón, a la altura de la colonia La Playa, en esta cabecera.

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Para evitar que sucediera una tragedia, un grupo de nueve personas se metió al mar para rescatar a este sujeto, y posteriormente ponerlo a salvo al llevarlo de regreso a tierra firme.

Una vez que lograron sujetarlo y tranquilizarlo, lo llevaron hasta la orilla. Posteriormente, lo subieron a una camioneta para presuntamente trasladarlo a un anexo.

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