Abuelito muere tras ser atacado a pedradas y quemado presuntamente por su nieto en Chetumal

Un hombre de 28 años, identificado como Carlos y conocido bajo el alias de "El Nano", fue señalado como el presunto responsable de la muerte de su propio abuelo, Elías, de 74 años, a quien habría atacado a pedradas en la cabeza para después prenderle fuego.

Los hechos se registraron hace un par de días, aproximadamente a las 17:20 horas, en las inmediaciones de la calle Vicente Guerrero, sobre el tramo carretero estatal que conduce hacia Laguna Guerrero, antes de llegar a la localidad de Raudales.

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De acuerdo con la información recabada en el lugar, el ahora occiso habría sido agredido primero con una o varias piedras que su propio nieto le habría lanzado o utilizado para golpearlo directamente en la cabeza, causándole lesiones de gravedad. Posteriormente, el cuerpo de Elías habría prendido en llamas, en un acto que las autoridades investigadoras calificaron preliminarmente como de extrema violencia.

Ante la magnitud del hecho, fueron los propios vecinos y familiares quienes, al percatarse de lo ocurrido, decidieron actuar por mano propia para evitar que el presunto agresor escapara del lugar.

El hombre señalado como presunto responsable fue retenido por vecinos y familiares / Especial

De esta manera, Carlos fue sometido y trasladado hasta una camioneta particular, donde permaneció retenido y amarrado durante varias horas, en espera de que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y personal de la Fiscalía General del Estado arribaran a la zona para hacerse cargo de la situación.

Familiares y personas cercanas al detenido señalaron a los primeros respondientes que Carlos padecería algún trastorno relacionado con sus facultades mentales, condición que, de acuerdo con el protocolo correspondiente, deberá ser confirmada mediante una certificación médica oficial antes de que el sujeto pueda ser formalmente puesto a disposición de la instancia que determinará su situación jurídica y el tipo de proceso al que será sometido, ya sea penal o de internamiento psiquiátrico, dependiendo de los resultados del peritaje correspondiente.

El cuerpo de Elías fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de la necropsia de ley.