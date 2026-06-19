Festejo de México termina en atropellamiento en Chihuahua; hay tres lesionados tras triunfo ante Corea del Sur

El festejo por el triunfo de la Selección Mexicana ante Corea del Sur terminó en un incidente vial en la ciudad de Chihuahua, donde tres personas resultaron lesionadas luego de ser atropelladas por el conductor de una camioneta durante las celebraciones.

Los hechos ocurrieron la noche del jueves 18 de junio en la glorieta de Pancho Villa, uno de los puntos donde aficionados se reunieron para celebrar el avance de México a la siguiente ronda del Mundial 2026.

Videos difundidos en redes sociales muestran una camioneta gris rodeada por varias personas. En las imágenes se observa que algunos asistentes sacuden la unidad, brincan sobre ella y arrojan cerveza, antes de que el conductor acelere y avance entre la multitud.

¿Qué pasó durante el festejo de México en Chihuahua?

De acuerdo con los reportes, el automovilista aceleró en medio del grupo de aficionados y alcanzó a tres personas, quienes cayeron sobre el pavimento.

Tras el atropellamiento, el conductor intentó salir del lugar; sin embargo, perdió el control de la camioneta y terminó impactándose contra un poste en el cruce de las avenidas Ortiz Mena y Glandorf.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y detuvieron al hombre. Según información atribuida a autoridades estatales, el conductor presentaba primer grado de ebriedad al momento de los hechos.

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Tres aficionados fueron trasladados a hospitales

Paramédicos atendieron a los tres lesionados y los trasladaron a distintos hospitales de la capital chihuahuense para recibir atención médica.

Más tarde, autoridades estatales informaron que las personas afectadas fueron dadas de alta y se encontraban fuera de peligro, por lo que sus lesiones no pusieron en riesgo su vida.

Conductor podría enfrentar varios cargos

El automovilista permanece detenido y podría ser investigado por atropellamiento, intento de fuga, conducción en estado de ebriedad y daños materiales.

¿Quién les dijo que sacudir los vehículos era divertido y parte de una celebración?



Siempre hay un puñado de “aficionados” que más bien parecen cavernícolas y arruinan el ambiente. pic.twitter.com/7aicbQ43tZ — Arturo Villegas (@ArturoVill7) June 19, 2026

Después del incidente, la autoridad de Movilidad señaló que en futuras celebraciones se ampliará el perímetro restringido al tránsito vehicular en la zona, con el objetivo de reducir riesgos durante concentraciones masivas.

El caso generó atención en redes sociales por la forma en que ocurrió el atropellamiento y por el contexto de las celebraciones mundialistas, que reunieron a numerosos aficionados en distintos puntos de Chihuahua.

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