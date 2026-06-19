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Aficionados se comprometen en el Ángel de la Independencia antes del México vs Corea del Sur: VIDEO

Miles de personas se dieron cita en el Ángel de la Independencia para ver el partido de la Selección Mexicana, mientras que una pareja se comprometió.

Por Redacción Por Esto!

19 de jun de 2026

1 min

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Aficionados se comprometen en el Ángel de la Independencia antes del México vs Corea del Sur: VIDEO
Aficionados se comprometen en el Ángel de la Independencia antes del México vs Corea del Sur: VIDEO / X/@MiCanal5

El día de ayer, 18 de junio se llevó a cabo el enfrentamiento entre las selecciones de México y Corea del Sur, donde el conjunto mexicano logró imponerse en el marcador 1-0, sellando su boleto a la siguiente ronda de la Copa del Mundo 2026.

Al igual que en otros partidos, miles de mexicanos se dieron cita para acudir al Ángel de la Independencia previo al partido, donde una pareja vivió un momento muy romántico, llevándose el cariño de los asistentes.

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Pareja se comprometió en el Ángel de la Independencia

Para su segundo partido dentro del Mundial, la Selección Mexicana tuvo que salir a Guadalajara para enfrentar a Corea del Sur, aunque los capitalinos no dudaron en llegar al Ángel de la Independencia para disfrutar del duelo y la posterior celebración que se hace.

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Desde que arrancó el Mundial, muchas personas han sido protagonistas de grandes momentos, uno de estos es cuando un hombre decidió pedirle matrimonio a su novia enfrente de los asistentes.

Por medio de redes sociales, ha comenzado a circular este momento tan especial, frente a miles de ciudadanos que se emocionaron ante esta propuesta tan grande, y como era de esperarse, la mujer no dudó ni un momento y le dio el sí a su novio.

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