¿Por qué Noruega viajó con mil kilos de alimentos al Mundial? El secreto de su preparación

Mientras las selecciones afinan tácticas y estrategias dentro de la cancha, Noruega decidió llamar la atención fuera de ella. La escuadra escandinava llegó al Mundial 2026 acompañada de cerca de una tonelada de alimentos transportados directamente desde su país para mantener las rutinas de alimentación de sus jugadores.

La delegación noruega movilizó aproximadamente 1,000 kilogramos de comida, entre los que destacan productos típicos como salmón, pescado blanco, quesos y miles de naranjas. El objetivo es que los futbolistas continúen consumiendo los mismos alimentos que forman parte de su preparación habitual.

Para el cuerpo técnico, la nutrición deportiva es un elemento tan importante como los entrenamientos o la recuperación física. Consideran que evitar cambios bruscos en la alimentación ayuda a conservar el equilibrio físico y mental durante una competencia tan exigente como una Copa del Mundo.

La estrategia va más allá del traslado de ingredientes. Noruega también viajó con su propio equipo de cocina, encargado de preparar diariamente los menús que los jugadores consumen durante las concentraciones y partidos oficiales de la selección.

Los responsables del programa deportivo consideran que mantener la alimentación habitual favorece la recuperación muscular, mejora la concentración y reduce factores externos que puedan afectar el desempeño dentro del terreno de juego.

Además del aspecto físico, la medida tiene un componente emocional. Estar lejos de casa durante varias semanas puede representar un desafío para los futbolistas, por lo que consumir sabores familiares ayuda a generar una sensación de normalidad y fortalece la convivencia dentro del grupo.

La singular logística se ha convertido en una de las historias más comentadas del Mundial 2026, despertando la curiosidad de aficionados y medios de comunicación. Mientras la selección noruega busca avanzar en el torneo, sus dirigentes confían en que una preparación integral, donde la alimentación juega un papel central, pueda marcar la diferencia en la búsqueda de sus objetivos.