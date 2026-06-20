De Maradona a Tala Rangel: los memes encuentran una nueva mano histórica en el Mundial 2026

La clasificación de México a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 dejó una imagen imborrable para los aficionados: la salvadora intervención de Raúl “Tala” Rangel, quien evitó el empate de Corea del Sur en los minutos finales y desató una auténtica revolución en redes sociales.

Aunque el gol de Luis Romo fue suficiente para darle el triunfo al Tricolor, la jugada que terminó acaparando la conversación ocurrió cerca del cierre del encuentro. Con una reacción clave bajo los tres postes, el arquero mexicano mantuvo la ventaja y aseguró un resultado que significó el boleto matemático a la siguiente ronda.

La actuación de Tala Rangel no tardó en convertirse en tendencia. Apenas terminó el partido, miles de usuarios comenzaron a compartir memes que colocaban la mano del guardameta en situaciones imposibles, atribuyéndole poderes casi milagrosos por haber preservado la victoria mexicana.

Entre las imágenes más compartidas aparecieron referencias a figuras emblemáticas de la música mexicana como Jenni Rivera, Juan Gabriel y Valentín Elizalde, quienes fueron incluidos en montajes humorísticos que agradecían la intervención del arquero.

Otros aficionados llevaron la creatividad aún más lejos al presentar la mano de Rangel como una reliquia nacional, una estatua histórica o incluso un monumento que debería exhibirse permanentemente como símbolo de la clasificación mexicana.

La ola de publicaciones refleja el ambiente de entusiasmo que rodea a la Selección Mexicana, que suma seis puntos tras sus victorias frente a Sudáfrica y Corea del Sur. Con ese paso perfecto, el equipo dirigido por Javier Aguirre aseguró su presencia en la fase de eliminación directa y mantiene el liderato del Grupo A.

Mientras el Tricolor celebra dentro de la cancha, en internet ya hay un héroe inesperado. Para miles de aficionados, la mano de Tala Rangel se convirtió en una de las postales más memorables del Mundial 2026 y en uno de los fenómenos virales más grandes de lo que va del torneo.

El propio pato Merlín

Una marca de preservativos

El mismo Memo Ochoa

Juan Gabriel

El pirata de Culiacán