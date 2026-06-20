El partido 1,000 de los Mundiales ¡se juega en Monterrey! Y México no se cansa de hacer historia en este 2026

México no se cansa de romper récords en el Mundial 2026 y este 20 de junio quedará marcado con letras de oro en el libro de las Copas Mundiales de la FIFA, y es que el juego 1,000 de la historia se disputará en territorio mexicano. A continuación te contamos la historia.

Así es, el Japón vs Túnez de este sábado será el partido número mil en toda la historia de los Mundiales y se jugará en la cancha del estadio Monterrey, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. ¡Carnita asada y cheve! para celebrarlo.

El encuentro MIL de este 20 de junio está programado para iniciar en punto de las 22:00 horas locales de México. Lo podrás seguir EN VIVO por VIX, o en todas las alternativas gratuitas que hay tanto en la Península de Yucatán (Campeche, Quintana Roo y Yucatán) como en las principales Ciudades de México.

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Cronología de los 1000 partidos del Mundial de la FIFA

La historia comenzó en 1930 y México también fue protagonista: el Tricolor jugó el PRIMER partido de los Mundiales, cuando el 13 de julio protagonizó el partido inaugural ante Francia.

El partido número 100 de los Mundiales se jugó en Suiza 1954 (partido por el tercer y cuarto puesto entre Austria y Uruguay).

El partido 500 fue un caso excepcional, y que se jugaron dos juegos a la misma hora, pues se disputaba la última jornada de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos de 1994. Argentina-Bulgaria y Grecia-Nigeria.

El PARTIDO 1000 hoy escribirá su historia en un recinto de gran tradición mexicana. ¿A quién le vas?

A continuacióin te dejamos la infografía con toda la historia de los Mundiales de la FIFA, hasta llegar aquí, a México 2026 y el partido mil.

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