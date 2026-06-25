Terremoto en Venezuela: siete futbolistas permanecen desaparecidos, entre ellos Yimvert Berroterán

La tragedia provocada por los terremotos en Venezuela también alcanzó al mundo del futbol. La Federación Venezolana de Fútbol confirmó que siete jugadores permanecen desaparecidos, entre ellos el juvenil Yimvert Berroterán, seleccionado Sub-20 y considerado una de las principales promesas del país.

De acuerdo con el organismo, además de Berroterán, las autoridades mantienen la búsqueda de Juan Manuel Pimentel Berríos, Mainell Rondón, Fausto Escobar, Rubén Rovaina, Robert Pérez y Kleudes García, mientras continúan las labores de rescate en las zonas afectadas por el desastre natural.

¿Quién es Yimvert Berroterán?

Con apenas 18 años, Yimvert Berroterán se había consolidado como uno de los talentos con mayor proyección dentro de las categorías juveniles de La Vinotinto. El mediocampista ha destacado por su calidad técnica, despliegue físico y regularidad en los procesos de selecciones nacionales.

Durante su etapa con la Selección Sub-17 de Venezuela, el volante disputó 17 partidos y marcó tres goles, convirtiéndose en un futbolista habitual dentro del combinado nacional.

Su presente en el futbol venezolano

A nivel de clubes, Berroterán pertenece a UCV FC, institución con la que comenzó su proceso como futbolista profesional. En la actual temporada había participado en tres encuentros, acumulando 32 minutos en la máxima categoría mientras continuaba su desarrollo.

El joven fue visto por última vez en el sector de Los Corales, una de las áreas más afectadas por los sismos, situación que mantiene en alerta tanto a sus familiares como a la comunidad futbolística venezolana.

Continúan las labores de búsqueda

La Federación Venezolana de Fútbol expresó su preocupación por la situación y aseguró que permanece en contacto con las autoridades para dar seguimiento a las operaciones de búsqueda y rescate.

Mientras el país intenta recuperarse de los devastadores terremotos, el futbol venezolano permanece pendiente de noticias alentadoras sobre el paradero de los siete jugadores desaparecidos, especialmente del juvenil Yimvert Berroterán, una de las grandes esperanzas del balompié nacional.