España elimina a Uruguay del Mundial 2026; Cabo Verde hace historia y clasifica a dieciseisavos

La Selección de España aseguró el liderato del Grupo H del Mundial 2026 al vencer por 1-0 a Uruguay, resultado que también significó la eliminación de la Celeste, una de las selecciones con mayor historia en la Copa del Mundo.

El único gol del encuentro llegó al minuto 42 gracias a Álex Baena, quien aprovechó un error del veterano arquero Fernando Muslera. El guardameta uruguayo no logró contener un disparo dentro del área y terminó dejando el balón servido para que España consiguiera el tanto de la victoria.

El fallo representó el tercer error importante de Muslera durante el torneo. Al finalizar el primer tiempo, el arquero de 40 años pidió ser sustituido, una decisión que fue confirmada por el técnico Marcelo Bielsa tras el partido.

Con este resultado, España terminó como líder del Grupo H con siete puntos y avanzó a los dieciseisavos de final, donde enfrentará al segundo lugar del Grupo J, que saldrá entre Austria y Argelia.

Uruguay se despide entre lágrimas

La eliminación representa un nuevo fracaso para Uruguay, que por segundo Mundial consecutivo queda fuera en la fase de grupos, luego de lo ocurrido en Qatar 2022.

La Celeste concluyó su participación con dos empates y una derrota, insuficientes para mantenerse entre los mejores terceros lugares del torneo.

Tras el silbatazo final, varios futbolistas uruguayos rompieron en llanto sobre el terreno de juego, mientras parte de la afición despidió al equipo con abucheos.

Marcelo Bielsa asumió toda la responsabilidad por el desempeño de su selección.

"Responsabilidad en mi gestión. Teníamos un potencial que yo no logré que cristalizara en un equipo que mereciera jugar de acuerdo a su nivel", declaró el entrenador argentino.

Durante los últimos minutos del encuentro, Uruguay reclamó con insistencia un posible penalti sobre Federico Viñas, aunque el árbitro decidió no señalar la infracción.

Cabo Verde logra una clasificación histórica

Mientras España celebraba el liderato del grupo, la gran sorpresa llegó con Cabo Verde.

La selección africana empató 0-0 frente a Arabia Saudita y selló una clasificación histórica a los dieciseisavos de final en su primera participación mundialista.

Con ese resultado, Cabo Verde terminó segundo del Grupo H con tres puntos, producto de tres empates consecutivos:

0-0 ante España.

2-2 frente a Uruguay.

0-0 contra Arabia Saudita.

Gracias a esos resultados, la nación insular se convirtió en el país más pequeño en la historia de la Copa del Mundo en superar la fase de grupos.

Ahora, Cabo Verde tendrá un desafío de máxima exigencia, ya que enfrentará al vigente campeón del mundo, Argentina, el próximo 3 de julio en Miami por un boleto a los octavos de final.

La histórica clasificación confirma a Cabo Verde como una de las grandes revelaciones del Mundial 2026 y una de las historias más inesperadas del torneo.