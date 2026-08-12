Acusan al Alcalde de Espita por cerrar el campo de béisbol del municipio para montar a caballo

El alcalde de Espita, Mario Isaías Sánchez Esquivel, nuevamente está en el centro de la polémica, tras señalamientos por presuntamente utilizar un campo de béisbol municipal para actividades particulares, mientras elementos de la Policía Municipal resguardaban el acceso al lugar.

La denuncia fue difundida en redes sociales por Lida Beatriz Díaz Gutiérrez, síndica municipal de Espita y esposa de uno de los jugadores que acudió al campo para entrenar. De acuerdo con su señalamiento, el espacio deportivo fue cerrado el pasado viernes para que el presidente municipal pudiera montar su caballo.

Según lo expuesto, varios jugadores llegaron al campo público con la intención de hacer sus actividades deportivas, pero se encontraron con las instalaciones cerradas y con presencia de policías municipales en el acceso.

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Díaz Gutiérrez cuestionó además que presuntamente se utilizaran recursos del Ayuntamiento para una actividad particular del alcalde, pues en el lugar se empleó una camioneta propiedad del municipio, además de personal de la Policía Municipal.

En un video que se difundió como parte de la denuncia se observa a un agente policiaco custodiar la entrada del campo. Posteriormente, el elemento abre el acceso para permitir la salida del alcalde a bordo de una camioneta que llevaba un remolque.

La situación generó críticas entre habitantes de Espita y, particularmente, entre integrantes de la comunidad deportiva, quienes reclamaron que las instalaciones municipales sean utilizadas para actividades privadas y pidieron que se respete su función como espacios destinados al deporte.

Hasta el momento, el munícipe no ha emitido una postura pública sobre los señalamientos ni explicado el motivo por el cual el campo permaneció cerrado durante la actividad.

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Esa no es la primera controversia que enfrenta la actual administración municipal. En ocasiones anteriores, el alcalde ha sido objeto de críticas relacionadas con decisiones administrativas y con el desempeño de la Policía Municipal.

Respeto a espacios públicos

Los señalamientos sobre el presunto uso de vehículos y elementos policiacos para actividades particulares podrían generar cuestionamientos adicionales sobre el manejo de los recursos públicos, por lo que corresponderá a las autoridades competentes determinar si existió alguna irregularidad.

Habitantes y deportistas piden que los espacios públicos destinados al deporte permanezcan disponibles para la comunidad y que los recursos municipales sean utilizados exclusivamente para fines oficiales.