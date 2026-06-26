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¿Quién juega hoy en el Mundial 2026? Partidos de este 27 de junio, horarios y dónde ver en vivo

Portugal, Colombia y Argentina protagonizan una jornada decisiva este sábado 27 de junio, cuando concluye la fase de grupos del Mundial 2026.

Ana García

Por Ana García

26 de jun de 2026

2 min

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Cristiano entra en acción
Cristiano entra en acción

La fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 llega a su fin este sábado 27 de junio con seis encuentros que terminarán de definir a los últimos invitados a los dieciseisavos de final.

La actividad contará con partidos de alto voltaje, entre ellos el choque entre Colombia y Portugal por el liderato del Grupo K, además de la presentación de Argentina, que ya tiene asegurado su boleto a la siguiente ronda, y un duelo de vida o muerte entre Croacia y Ghana.

¿Qué partidos del Mundial hay hoy 27 de junio?

Panamá vs Inglaterra

  • Horario: 15:00 horas
  • Grupo L
  • Transmisión: Azteca 7, TUDN y ViX

Croacia vs Ghana

  • Horario: 15:00 horas
  • Grupo L
  • Transmisión: ViX Premium

Colombia vs Portugal

  • Horario: 17:30 horas
  • Grupo K
  • Transmisión: Azteca 7, TUDN y ViX

República Democrática del Congo vs Uzbekistán

  • Horario: 17:30 horas
  • Grupo K
  • Transmisión: ViX Premium

Argelia vs Austria

  • Horario: 20:00 horas
  • Grupo J
  • Transmisión: ViX Premium

Jordania vs Argentina

  • Horario: 20:00 horas
  • Grupo J
  • Transmisión: ViX Premium

Horarios para Mérida, Campeche y Quintana Roo

Panamá vs Inglaterra

  • Mérida: 15:00 horas
  • Campeche: 15:00 horas
  • Quintana Roo: 16:00 horas

Croacia vs Ghana

  • Mérida: 15:00 horas
  • Campeche: 15:00 horas
  • Quintana Roo: 16:00 horas

Colombia vs Portugal

  • Mérida: 17:30 horas
  • Campeche: 17:30 horas
  • Quintana Roo: 18:30 horas

República Democrática del Congo vs Uzbekistán

  • Mérida: 17:30 horas
  • Campeche: 17:30 horas
  • Quintana Roo: 18:30 horas

Argelia vs Austria

  • Mérida: 20:00 horas
  • Campeche: 20:00 horas
  • Quintana Roo: 21:00 horas

Jordania vs Argentina

  • Mérida: 20:00 horas
  • Campeche: 20:00 horas
  • Quintana Roo: 21:00 horas

¿Qué partidos pasan por TV abierta?

Los encuentros que podrán verse gratis por televisión abierta este sábado son:

Panamá vs Inglaterra

  • Azteca 7
  • TUDN
  • ViX

Colombia vs Portugal

  • Azteca 7
  • TUDN
  • ViX

Los otros cuatro partidos estarán disponibles exclusivamente a través de ViX Premium.

Portugal y Argentina buscan cerrar con autoridad

El duelo entre Colombia y Portugal acapara los reflectores de la jornada. Ambas selecciones llegan con opciones de quedarse con el liderato del Grupo K, por lo que se espera un partido de alta intensidad antes de comenzar la fase de eliminación directa.

En el Grupo L, Inglaterra intentará asegurar el primer lugar frente a Panamá, mientras que Croacia y Ghana disputarán un auténtico duelo de eliminación.

La actividad cerrará con la participación de Argentina, que ya tiene asegurado su lugar en los dieciseisavos de final y buscará terminar la fase de grupos con paso perfecto cuando enfrente a Jordania. Al mismo tiempo, Argelia y Austria pelearán por el segundo boleto del Grupo J.

Agenda completa del Mundial 2026 para hoy 27 de junio

  • 15:00 horas | Panamá vs Inglaterra
  • 15:00 horas | Croacia vs Ghana
  • 17:30 horas | Colombia vs Portugal
  • 17:30 horas | RD Congo vs Uzbekistán
  • 20:00 horas | Argelia vs Austria
  • 20:00 horas | Jordania vs Argentina

Con el cierre de la fase de grupos, este sábado quedará definido el cuadro completo de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, donde comenzará la pelea directa por el título de la Copa del Mundo.

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