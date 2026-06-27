Famoso futbolista vive una tragedia: su esposa murió al salvar a su hija durante el terremoto en Venezuela

La tragedia provocada por los terremotos en Venezuela sigue dejando historias que conmueven al país. Una de ellas es la del futbolista Héctor Bello, quien confirmó el fallecimiento de su esposa después del colapso del edificio donde vivía su familia. La mujer perdió la vida tras proteger a su pequeña hija durante el derrumbe.

De acuerdo con reportes difundidos por medios venezolanos, el inmueble donde residían se vino abajo durante los fuertes sismos registrados el 24 de junio. El cuerpo de Andrea, esposa del jugador, fue localizado entre los escombros sin vida, mientras que la menor sobrevivió gracias a que su madre la cubrió con su propio cuerpo.

A través de sus redes sociales, Héctor Bello, futbolista del Marítimo de La Guaira, compartió mensajes llenos de dolor tras la pérdida. "Me dejaste solito con nuestra hija", escribió junto a una fotografía familiar, publicación que rápidamente recibió miles de muestras de apoyo.

En otro mensaje, el jugador expresó la dificultad de enfrentar la situación con su pequeña. "¿Cómo le digo yo eso a mi hija, Andrea? ¿Cómo le explico que perdiste la vida para salvar la de ella y yo no estuve ahí para hacer nada?", escribió, reflejando el profundo impacto que atraviesa su familia.

El futbolista también dedicó palabras de apoyo a la madre de su esposa y aseguró que permanecerá a su lado. Además, compartió publicaciones donde manifestó su desesperación por reunirse con su hija, quien quedó a salvo tras la tragedia.

Las redes sociales de Héctor Bello se llenaron de mensajes de solidaridad y condolencias, mientras continúan las labores de rescate y atención a los afectados por los terremotos en Venezuela, que hasta el momento han dejado cientos de víctimas y miles de personas afectadas.