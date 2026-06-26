Terremotos en Venezuela: músicos, actores y deportistas se unen en solidaridad con las víctimas

Los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela, considerados los más fuertes registrados en el país en más de un siglo, provocaron una inmediata respuesta de solidaridad internacional. Mientras continúan las labores de rescate, personalidades del espectáculo y del deporte han utilizado sus plataformas para enviar mensajes de apoyo, promover donaciones y difundir información útil para los afectados.

Uno de los primeros en pronunciarse fue Ricardo Montaner, quien compartió un emotivo mensaje junto a su esposa Marlene Rodríguez Miranda. Además, anunciaron que su fundación The House Project inició una campaña para recaudar recursos destinados a atender las necesidades más urgentes de las familias damnificadas.

La cadena de solidaridad continuó con figuras como Ricardo Arjona, quien publicó una imagen de la bandera venezolana acompañada de un mensaje de aliento. También se sumaron Gloria Trevi, Lasso, Carlos Baute, Lele Pons y Florentino Primera, quienes utilizaron sus redes sociales para compartir mensajes de esperanza, solicitudes de apoyo e información para localizar personas desaparecidas.

El respaldo también llegó desde el ámbito internacional con publicaciones de Shakira, Chayanne, J Balvin, Alejandro Sanz, Ricky Martin, Carlos Vives, Miguel Bosé y Nicky Jam, quienes dedicaron palabras de solidaridad y oraciones para las víctimas.

La actriz Catherine Fulop convirtió sus redes sociales en un canal para compartir reportes sobre personas desaparecidas, centros de acopio y organizaciones de apoyo, invitando a la población a mantenerse unida durante la emergencia.

El deporte también mostró su solidaridad. La futbolista Deyna Castellanos ofreció sus plataformas para difundir información urgente y expresó su deseo de que todas las familias pudieran reencontrarse. Por su parte, Ronald Acuña Jr. compartió un mensaje de apoyo acompañado de símbolos religiosos, mientras que el futbolista argentino Lucas Trejo vivió momentos de angustia al buscar a su esposa e hijos en una de las zonas más afectadas.

Con el paso de las horas, cada vez son más las personalidades del entretenimiento, la cultura y el deporte que se han sumado a esta red de solidaridad, utilizando su alcance para visibilizar la tragedia, impulsar campañas de ayuda humanitaria y enviar un mensaje claro a los venezolanos: Venezuela no está sola.