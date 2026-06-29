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Japón reconoce el cariño de México en el Mundial 2026: “¡Gracias, México!”

La Embajada de Japón en México agradeció el respaldo de la afición mexicana durante el Mundial 2026, tras la eliminación de los Samurai Blue.

Ana García

Por Ana García

29 de jun de 2026

1 min

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La eliminación de Japón dolió a todos su aficionados
La eliminación de Japón dolió a todos su aficionados / AP

La Embajada de Japón en México dedicó un emotivo mensaje de agradecimiento a la afición mexicana por el respaldo que recibió la selección de los Samurai Blue durante su participación en el Mundial 2026, luego de quedar eliminada del torneo.

A través de sus redes sociales, la representación diplomática destacó el ambiente de apoyo que encontró el conjunto japonés en territorio mexicano y reconoció el cariño que miles de aficionados mostraron hacia el equipo a lo largo de la Copa del Mundo.

"¡Gracias, México! Hoy Japón dio un gran partido y, aunque el sueño en este Mundial terminó, nos quedamos con el enorme apoyo y cariño que México le brindó a los Samurai Blue. Muchas gracias a todos los mexicanos que alentaron a Japón", expresó la embajada.

Además del agradecimiento, el organismo manifestó su deseo de que el vínculo entre ambas aficiones continúe más allá del certamen, invitando a los seguidores mexicanos a mantener su respaldo al combinado asiático en sus futuros compromisos internacionales.

El mensaje rápidamente generó reacciones positivas entre los aficionados en redes sociales, quienes respondieron con muestras de afecto hacia la selección japonesa y recordaron la buena relación que ambas naciones han construido dentro y fuera de las canchas durante el Mundial 2026.

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