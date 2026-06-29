Japón reconoce el cariño de México en el Mundial 2026: “¡Gracias, México!”

La Embajada de Japón en México dedicó un emotivo mensaje de agradecimiento a la afición mexicana por el respaldo que recibió la selección de los Samurai Blue durante su participación en el Mundial 2026, luego de quedar eliminada del torneo.

A través de sus redes sociales, la representación diplomática destacó el ambiente de apoyo que encontró el conjunto japonés en territorio mexicano y reconoció el cariño que miles de aficionados mostraron hacia el equipo a lo largo de la Copa del Mundo.

"¡Gracias, México! Hoy Japón dio un gran partido y, aunque el sueño en este Mundial terminó, nos quedamos con el enorme apoyo y cariño que México le brindó a los Samurai Blue. Muchas gracias a todos los mexicanos que alentaron a Japón", expresó la embajada.

¡GRACIAS,MÉXICO! 👏

Hoy Japón dio un gran partido, y aunque el sueño de este mundial terminó, nos quedamos con el gran apoyo y cariño que México le brindó a los Samurai Blue

¡Muchas gracias a todos los mexicanos que animaron a Japón! 🙇 Esperamos que sigan con el Samurai Blue🙇‍♀️ pic.twitter.com/ZCzgj6oa8x — JapanEmb_Mexico (@JapanEmb_Mexico) June 30, 2026

Además del agradecimiento, el organismo manifestó su deseo de que el vínculo entre ambas aficiones continúe más allá del certamen, invitando a los seguidores mexicanos a mantener su respaldo al combinado asiático en sus futuros compromisos internacionales.

Muchas gracias México por apoyar a la Selección Japonesa🇯🇵 en este mundial🙏

¡Ahora toca apoyar a México con todo!🇲🇽 pic.twitter.com/Fug1sfNydS — Embajador del Japón en México (@embjpmx) June 30, 2026

El mensaje rápidamente generó reacciones positivas entre los aficionados en redes sociales, quienes respondieron con muestras de afecto hacia la selección japonesa y recordaron la buena relación que ambas naciones han construido dentro y fuera de las canchas durante el Mundial 2026.