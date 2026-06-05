Checo Pérez sufre incendio en Mónaco, pero mantiene el optimismo rumbo a la clasificación

El mexicano Sergio Pérez vivió una jornada complicada este viernes en el Gran Premio de Mónaco 2026, luego de que su monoplaza presentara un incendio en los frenos delanteros durante la segunda sesión de entrenamientos libres, obligándolo a abandonar la pista antes de tiempo.

El piloto de Cadillac había completado una importante cantidad de vueltas en las calles de Montecarlo cuando apareció el problema mecánico que puso fin a su actividad. Tras la sesión, Pérez reconoció que el desenlace fue desafortunado, aunque destacó que el objetivo del equipo era justamente explorar los límites del auto de cara a la carrera.

Momento donde a Checo se le prendió el freno delantero hace unos momentos en la FP2. pic.twitter.com/nrPj77h1vn — 𝒌𝒆𝒊 (@checocrispis) June 5, 2026

“Ha sido una pena haber concluido de esa manera el segundo entrenamiento, pero también se trata de encontrar los límites para la carrera del domingo y es importante que hayamos rodado tanto como lo hicimos hoy”, declaró el tapatío.

A sus 36 años, Checo afronta una nueva etapa en la máxima categoría tras su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac y considera que el desempeño mostrado este viernes deja señales positivas, pese al incidente.

El mexicano aseguró que el equipo estuvo cerca de encontrar un mejor rendimiento y que pequeños ajustes podrían marcar una diferencia importante en la clasificación.

“Ha sido un viernes potente para nosotros. Un par de décimas habrían cambiado nuestras vidas por completo, así que espero que las podamos encontrar cuando sean necesarias”

Cadillac busca dar el salto

Pese a terminar en la parte baja de la tabla de tiempos, Pérez se mostró confiado en que Cadillac pueda acercarse a los equipos que tiene por delante.

“Estamos cerca de los coches que tenemos delante y nuestra posición final dependerá del rendimiento de los demás. En Mónaco cualquier cosa puede pasar, así que necesitamos estar ahí cuando llegue el momento y sacar el máximo del coche”, señaló.

El mejor registro del día fue para Lewis Hamilton, mientras que Checo concluyó la sesión en el decimoctavo puesto. Aun así, el mexicano logró superar a pilotos como Lando Norris, Fernando Alonso, su compañero Valtteri Bottas y Lance Stroll.

Ahora, el enfoque estará en resolver el problema mecánico y preparar el monoplaza para una clasificación que, como suele ocurrir en Mónaco, podría definir gran parte del resultado del fin de semana. Con un circuito donde adelantar resulta extremadamente complicado, una buena posición de salida será clave para las aspiraciones del piloto mexicano.