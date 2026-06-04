Lily Collins y Checo Pérez graban escenas en Mónaco para Emily en París

La estrella mexicana de la Fórmula 1, Sergio "Checo" Pérez, volvió a convertirse en tendencia mundial, aunque esta vez no fue por su desempeño en las pistas. El piloto tapatío fue captado junto a la actriz Lily Collins durante una grabación realizada en el Principado de Mónaco, lo que confirmó su participación especial en la exitosa serie Emily en París.

Lily Collins y Checo Perez en una hot lap 🔥 pic.twitter.com/EFJZZUqDsB — Andrea Ale (@_turnright_) June 4, 2026

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y despertaron la curiosidad de miles de seguidores. En varios videos se observa a Checo Pérez compartiendo escenas con Lily Collins, protagonista de la producción de Netflix, mientras ambos recorren algunas de las zonas más emblemáticas del circuito urbano de Mónaco.

Según los reportes, el piloto mexicano formará parte de la sexta y última temporada de Emily en París, una de las series más populares de la plataforma de streaming. Aunque todavía no se conocen detalles sobre el papel que desempeñará, todo apunta a que el mundo del automovilismo tendrá una presencia importante dentro de la nueva trama.

Lily Collins filmando cosas para Emily en Paris y adivinen quién sale? JAJAJAJAJA CHECO EN EMILY EN PARIS PROXIMAMENTEEEE pic.twitter.com/tM2RnRsKcn — 𝒌𝒆𝒊 (@checocrispis) June 4, 2026

En una de las grabaciones difundidas en internet se aprecia a la actriz luciendo un llamativo traje amarillo dentro del área de boxes, donde sostiene una conversación con el piloto. Otras fotografías muestran a ambos utilizando cascos junto a un automóvil de Cadillac, escudería con la que actualmente está vinculado el mexicano en la máxima categoría del automovilismo.

La posible aparición de Checo Pérez en la serie representa un nuevo paso en su creciente popularidad internacional. Más allá de su trayectoria deportiva, el piloto se ha convertido en una figura reconocida globalmente, colaborando con diversas marcas y participando en proyectos de entretenimiento que trascienden el ámbito de la Fórmula 1.

Por ahora, ni Netflix ni los productores de Emily in Paris han revelado detalles oficiales sobre la trama o el alcance de la participación del mexicano. Sin embargo, la expectativa entre los seguidores de la serie y los aficionados del automovilismo ya está por las nubes.