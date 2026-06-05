La ChiquitiBum regresa para el Mundial 2026 con jerseys y coleccionables exclusivos

A pocos días del arranque del Mundial 2026, una de las campañas más recordadas en la historia del futbol mexicano está de regreso. La emblemática ChiquitiBum, que se convirtió en un fenómeno cultural durante México 1986, volverá con una imagen renovada para conectar a nuevas generaciones de aficionados.

La iniciativa es impulsada nuevamente por Carta Blanca, marca que hace cuatro décadas logró transformar una tradicional porra futbolera en un símbolo de identidad mundialista. Ahora, con México como anfitrión por tercera ocasión en la historia, la compañía busca revivir aquella emoción que marcó a millones de seguidores.

Oigan, a mí me hubiera encantado que la actriz Mar Castro /la Chiquitibum hoy 65 años, hubiera dado la lista de los convocados de la selección de México para el Mundial (2026). pic.twitter.com/DG6j2qC0lD — Juan Pablo Trejo 🇲🇽 (@supermansteel34) June 4, 2026

Aunque la ChiquitiBum ya existía en el futbol mexicano y suele atribuirse al exjugador americanista Carlos Garcés, fue durante el Mundial de 1986 cuando alcanzó una enorme popularidad gracias a una campaña publicitaria protagonizada por Mar Castro, quien se convirtió en una de las imágenes más representativas de aquella Copa del Mundo.

Para esta nueva edición, la tradicional porra tendrá una adaptación moderna. La esencia del cántico se mantiene intacta, pero ahora será interpretada con un formato más actual, simulando la energía de una gran barra de animación que acompañará las acciones promocionales en medios digitales y plataformas de comunicación.

"La ChiquitiBum nos recuerda que existen tradiciones que trascienden generaciones y que pueden reinventarse sin perder su esencia", destacó Diana Lozada, directora de Marcas Regionales y Nuevas Categorías de la empresa, al presentar oficialmente la campaña.

Además del regreso de la canción, los aficionados podrán adquirir una línea especial de latas coleccionables con diseños inspirados en la cultura mexicana y en la nostalgia del Mundial de 1986. La propuesta busca combinar elementos vintage con una estética contemporánea para atraer tanto a coleccionistas como a nuevas audiencias.

Como parte de las novedades, también serán lanzados cuatro jerseys retro confeccionados por la marca Atlética, inspirados en la época dorada del futbol mexicano. Cada modelo tendrá una producción limitada de apenas 1,986 piezas numeradas, en homenaje al año en que la ChiquitiBum conquistó al país.

Las prendas estarán disponibles a través de los puntos de venta de Atlética, así como en las dinámicas especiales y plataformas digitales habilitadas por la marca para celebrar el regreso de una de las campañas más icónicas en la historia de los Mundiales de futbol.

A cuarenta años de su mayor auge, la ChiquitiBum vuelve a escena con la misión de convertirse nuevamente en la banda sonora de una Copa del Mundo que promete hacer historia en México.