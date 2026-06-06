Del himno al “Bombón Asesino”: el increíble error en el Argentina vs. Honduras

Lo que debía ser una ceremonia solemne terminó convirtiéndose en uno de los momentos más virales de la preparación rumbo al Mundial 2026. Durante la previa del partido amistoso entre Argentina y Honduras, disputado en Texas, un inesperado error de audio sorprendió tanto a los jugadores como a los miles de aficionados presentes en el estadio.

Todo transcurría con normalidad cuando sonó el himno nacional de Honduras, respetando el protocolo habitual previo al encuentro. Sin embargo, al llegar el turno de Argentina ocurrió algo completamente inesperado: en lugar de escucharse las estrofas del Himno Nacional Argentino, los altoparlantes reprodujeron los primeros acordes de El Bombón Asesino, uno de los temas más populares de la música tropical argentina.

Sorpresa, risas y una reacción inesperada

La reacción no se hizo esperar. Los aficionados argentinos presentes en las tribunas pasaron de la sorpresa a las carcajadas, mientras algunos comenzaron a cantar espontáneamente la famosa canción de Los Palmeras.

Incluso varios futbolistas intercambiaron miradas de desconcierto al escuchar la melodía, en un momento que rápidamente fue captado por las cámaras y compartido en redes sociales.

Así que para los yankees, EL BOMBÓN ASESINO ES EL HIMNO DE LA ARGENTINA.

😅🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/kObm7KxVnr — Yuliana ⭐⭐⭐🇦🇷 (@Portillo_Yuli) June 7, 2026

Corrigieron el error en segundos

Tras percatarse de la equivocación, los organizadores reaccionaron rápidamente y detuvieron la reproducción del tema musical. Segundos después, el Himno Nacional Argentino sonó correctamente y la ceremonia pudo continuar sin mayores inconvenientes.

Aunque el incidente duró apenas unos instantes, fue suficiente para convertirse en tendencia y generar miles de comentarios entre aficionados y usuarios de redes sociales.

Una anécdota que quedará para el recuerdo

Lo ocurrido dejó una de las imágenes más curiosas de la antesala mundialista. Lo que debía ser un momento protocolario terminó transformándose en una divertida anécdota que seguramente será recordada por los aficionados argentinos durante mucho tiempo.

Porque si algo quedó claro es que nadie esperaba que, en lugar del himno, fueran Los Palmeras quienes hicieran su aparición estelar antes de un partido de la Albiceleste.