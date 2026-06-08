América despide a Jonathan dos Santos y agradece su legado como tricampeón

El ciclo de Jonathan dos Santos con el Club América llegó a su final. A través de un emotivo mensaje en sus redes sociales, la institución azulcrema agradeció al mediocampista por su compromiso, profesionalismo y entrega durante los años en los que defendió la camiseta de las Águilas.

El club destacó que el futbolista siempre mostró pasión y dedicación dentro del terreno de juego, convirtiéndose en una pieza importante de uno de los periodos más exitosos en la historia reciente de la institución

Se marcha como tricampeón y referente azulcrema

Durante su paso por Coapa, Jonathan dos Santos logró consolidarse como uno de los líderes del vestidor y fue parte fundamental del equipo que conquistó el histórico tricampeonato de la Liga MX.

Su experiencia, liderazgo y compromiso lo llevaron a portar el gafete de capitán, ganándose el reconocimiento de compañeros, cuerpo técnico y aficionados.

En el mensaje de despedida, el América resaltó que Jonathan deja una huella importante dentro de la institución, al ser considerado un ejemplo de lo que representa vestir la camiseta azulcrema.

“Te vas como tricampeón e ícono en nuestra historia. Como un capitán y la viva representación de lo que es ser Águila”, expresó el club en su publicación.

El América le desea éxito en su próximo reto

Aunque todavía no se ha confirmado cuál será el siguiente paso en la carrera del futbolista, la institución le deseó éxito en todos sus proyectos futuros y dejó claro que las puertas del club permanecerán abiertas para él.

Con su salida, termina una etapa importante para el América y para uno de los jugadores más identificados con la reciente época dorada de las Águilas, que hoy lo despiden como campeón, líder y referente de una generación que marcó época en el futbol mexicano.