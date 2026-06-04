Reviven el Clásico las leyendas del América y Chivas en Cancún con salomónico empate

Las leyendas de las Águilas del América y de las Chivas Rayadas del Guadalajara hicieron vibrar a sus seguidores de antaño y a las nuevas generaciones, al pisar el Estadio Andrés Quintana Roo y disputar una edición histórica del Clásico de México, que terminó con un salomónico empate 2-2.

Previo al esperado partido de las leyendas vivientes; ambos clubes salieron al terreno de juego; las Chivas con su líder Héctor Reynoso.

Mientras las Águilas lo hicieron con el héroe americanista Cuauhtémoc Blanco, quien no salió con el uniforme del plantel de Coapa, sino con un pants y una playera de los “plumíferos”.

Minutos después arrancó el esperado duelo de las leyendas con un cuadro de antaño de cada uno de los equipos; en el que se descartaron por las Águilas; Isaac Terrazas, Luis Durán, Aquivaldo Mosqueda, José “Chepe” Guerrero, Ángel Reyna, “Jagger” Martínez, Rubéns Sambueza, Reinaldo Navia y en la puerta Moisés Muñoz.

Mientras por el Rebaño Sagrado lo hicieron; Héctor Reynoso, el cancunense Alejandro Vela, “Maza” Rodríguez, Jonny Magallón, “El Cabrito” Arellano y el “Tilón” Chávez.

Ya en el juego, la primera gran oportunidad la tuvo el “Canguro” Rey por las Águilas, en un desborde por la pradera derecha, que terminó en un tiro cruzado, el cual pasó cerca de la puerta de las Chivas.

Mientras en el área de la porra de los “rojiblancos” apareció una monumental bandera del Rebaño Sagrado. Abajo en el terreno de juego, las leyendas de los “cremas” mantuvieron el dominio del juego en los primeros minutos del cotejo.

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Por lo que el arquero del Guadalajara, Luis Michel, se mantuvo muy atento, con el objetivo de que su puerta no fuera vulnerada. Por lo que fue Ángel Reyna, quien tuvo una segunda oportunidad para las Águilas de abrir el marcador, en un disparo cruzado por banda izquierda qué pasó pegado al poste izquierdo.

Sin embargo, fue el “Chatón” Enríquez, de las Chivas, quien al minuto 19 del primer tiempo hizo vibrar a los seguidores del Guadalajara, después de arropar la redonda en el fondo de la red americanista, en una jugada de triangulación con “Alex” Vela, que el balón le quedó de frente a la puerta defendida por el cancerbero Moisés Muñoz y no perdonó, para anotar el 1-0.

Gol que provocó que saliera de nueva cuenta la monumental bandera de las Chivas de Guadalajara y los gritos de la fanaticada del Rebaño. En el segundo tiempo, los del Guadalajara salieron con todo en busca de su segundo gol, mientras la porra monumental del América empezó a retumbar los tambores de guerra en la grada.

Con el objetivo que su club sacará la casta y fuera por la igualada, la cual logró Ángel Reyna, al quedar solo con su alma frente al marco rival, al recibir un gran pase de Rey y con punterazo anidó la redonda en el fondo de la red para el 1-1

Mientras Cuauhtémoc Blanco no dio visos de saltar a la cancha y solo apareció para tomar su lugar en la banca americanista. Pese a ello, los fanáticos disfrutaron la presencia de las estrellas históricas del América y del Guadalajara, jugadores a los que el estadio Andrés Quintana Roo se rindió a sus pies.

Minutos después las Águilas del América se fueron arriba en el marcador con golazo de antología del “Canguro” Rey en un tiro de esquina que logró empalmar con zapatazo en la puerta de los “cremas” para el 2-1. Gol que estremeció las estructuras de la cueva de la iguana.

Sin embargo, fue en los minutos de compensación que el integrante del chiverío, Michael Vazquez, quien anotó un gol de oro, en una serie de rebotes en él área chica rival que terminó por punterazo mandar la de gajos en el fondo de la red para el definitivo 2-2.

Al final, el “Cuauh” se disculpó por no jugar debido a una lesión y agradeció la asistencia de la fanaticada al juego de los inolvidables jugadores del América y Chivas.