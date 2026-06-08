Pumas confirma salida de Efraín Juárez; Esteban Solari apunta como sucesor

La etapa de Efraín Juárez al frente de Pumas llegó oficialmente a su fin. A través de un comunicado, el conjunto universitario confirmó este domingo la salida del estratega mexicano, poniendo fin a las versiones que habían circulado en las últimas semanas sobre su continuidad en el banquillo auriazul.

La institución informó que, tras dialogar con la directiva, ambas partes decidieron concluir su relación laboral. El club agradeció el trabajo realizado por Juárez y le deseó éxito en los próximos retos de su carrera profesional.

Un ciclo que devolvió protagonismo a Pumas

La salida del técnico ocurre apenas semanas después de que el equipo disputara la Final del Clausura 2026, donde cayó ante Cruz Azul en la serie por el campeonato.

Durante su gestión, Efraín Juárez logró devolver competitividad al conjunto universitario, que recuperó protagonismo en la Liga MX, alcanzó el liderato general y volvió a disputar una final después de varios años alejado de la pelea por el título.

Aunque los resultados deportivos fueron positivos, diversas versiones apuntan a que las diferencias entre el entrenador y la directiva sobre la planificación del plantel para el próximo torneo terminaron por desgastar la relación.

La directiva ya trabaja en su reemplazo

Con la salida confirmada, la dirigencia de Pumas aceleró la búsqueda de un nuevo responsable para encabezar el proyecto rumbo al Apertura 2026.

El propio club adelantó que en los próximos días dará a conocer al nuevo entrenador, así como los detalles del plan deportivo que buscará mantener al equipo como protagonista del futbol mexicano.

Esteban Solari toma fuerza para llegar al banquillo auriazul

El nombre que más fuerza ha cobrado en las últimas horas es el de Esteban Solari, quien recientemente terminó su vínculo con Pachuca tras no alcanzar un acuerdo para renovar contrato.

De acuerdo con diversos reportes, el estratega argentino habría recibido una propuesta atractiva por parte de la directiva universitaria, situación que lo colocaría como el principal candidato para asumir el cargo.

Solari conoce bien la institución auriazul gracias a su pasado como jugador del club y su perfil encajaría con la intención de la directiva de darle continuidad a un proyecto competitivo tras el subcampeonato obtenido en el torneo anterior.

Mientras se define el futuro del banquillo, Pumas inicia una nueva etapa con el objetivo de mantenerse entre los protagonistas del futbol mexicano y volver a luchar por el título en el próximo campeonato.