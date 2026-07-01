Gianni Infantino lamenta la muerte de cuatro aficionados tras festejos de México en el Mundial 2026

La histórica clasificación de la Selección Mexicana a los cuartos de final del Mundial 2026 quedó marcada por una tragedia. Luego de que se confirmara el fallecimiento de cuatro personas durante las celebraciones en la Ciudad de México, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresó públicamente sus condolencias.

A través de sus redes sociales, el dirigente del organismo rector del futbol mundial envió un mensaje dirigido a las familias de las víctimas, luego de los incidentes registrados tras la victoria del Tri sobre Ecuador.

"Nos ha entristecido profundamente conocer la trágica muerte de cuatro personas en la Ciudad de México durante las celebraciones que siguieron al partido de la Selección Mexicana. En nombre de la FIFA y la comunidad del futbol internacional enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familias y amigos. Que descansen en paz", escribió Gianni Infantino.

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, tres personas —un hombre de 44 años y dos mujeres de 19 y 48 años— fallecieron por asfixia durante las aglomeraciones registradas en distintos puntos de la capital. Posteriormente, una cuarta víctima perdió la vida en un hospital tras sufrir un paro cardiorrespiratorio, elevando el saldo mortal de los festejos.

🚨La FIFA, a través de su presidente Gianni Infantino, expresó sus condolencias por el fallecimiento de cuatro personas durante las celebraciones posteriores al partido de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026, ocurrido el 30 de junio en la Ciudad de México.… pic.twitter.com/zuNnxTqV0R — Azucena Uresti (@azucenau) July 2, 2026

Las autoridades capitalinas informaron que alrededor de 1.4 millones de personas participaron en las celebraciones por el triunfo de la Selección Mexicana, mientras que cerca de 485 mil aficionados se concentraron únicamente en Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y el Monumento a la Revolución.

Ante la magnitud de la movilización, el gobierno encabezado por Clara Brugada desplegó un operativo integrado por más de 35 mil servidores públicos, con el objetivo de atender la seguridad, movilidad y servicios de emergencia durante los festejos.

El mensaje de Gianni Infantino se suma a las muestras de solidaridad que han surgido tras los lamentables hechos, en una jornada que combinó la alegría por el histórico resultado deportivo con el dolor por la pérdida de vidas humanas durante las celebraciones.