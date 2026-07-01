¿Cuánto cuestan las sandalias Louis Vuitton que Gianni Infantino regaló a Jorge Campos?

Más allá del triunfo de la Selección Mexicana sobre Ecuador, uno de los momentos que llamó la atención durante el partido fue el regalo que Gianni Infantino entregó a Jorge Campos, quien no tardó en presumir el exclusivo detalle a través de sus redes sociales.

El histórico exportero mexicano compartió un video en su cuenta de Instagram durante el medio tiempo del encuentro, acompañado del mensaje: "¡Y vamos de vuelta en el medio tiempo!". Sin embargo, lo que realmente captó la atención de los aficionados fueron las elegantes sandalias Louis Vuitton que recibió de manos del presidente de la FIFA.

🩴⚽ ¡Un regalo muy al estilo del ‘Brody’! Gianni Infantino, presidente de la FIFA, sorprendió a Jorge Campos con unas sandalias Louis Vuitton valuadas en 18 mil 600 pesos pic.twitter.com/cfNpHVnJng — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) July 1, 2026

De acuerdo con el sitio oficial de Louis Vuitton, el modelo corresponde a las LV Sunset, un calzado confeccionado en piel de becerro con acabados de lujo, plantilla decorada con el motivo Monograma Blooming y detalles dorados característicos de la exclusiva firma francesa.

El precio de este modelo también sorprendió a los seguidores de Jorge Campos. Las sandalias tienen un costo oficial de 18 mil 600 pesos mexicanos, convirtiéndose en uno de los regalos más llamativos que se han visto durante la Copa del Mundo 2026.

El obsequio parece haber sido elegido especialmente para el exportero, ya que desde hace varios años Jorge Campos se ha distinguido por aparecer con sandalias en transmisiones deportivas, eventos públicos y diversas actividades relacionadas con el futbol, convirtiéndolas prácticamente en una de sus señas de identidad.

Por ello, en redes sociales muchos usuarios señalaron que el detalle de Gianni Infantino encajó perfectamente con el estilo relajado del exguardameta, además de reconocer el gesto hacia una de las máximas leyendas del futbol mexicano.

Durante el Mundial 2026, Gianni Infantino ha mantenido una intensa agenda asistiendo a distintos partidos y actividades oficiales, donde ha convivido con exfutbolistas, dirigentes y figuras históricas del balompié internacional.

La publicación de Jorge Campos rápidamente se viralizó y generó cientos de comentarios entre aficionados, quienes destacaron tanto el valor del regalo como el reconocimiento que la FIFA continúa otorgando al histórico exportero mexicano.