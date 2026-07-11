Evacúan Plaza Las Américas en Cancún por falsa alarma de fuga de gas; Bomberos descartan riesgo

La tarde de este sábado se registró una intensa movilización de los cuerpos de emergencia en Plaza Las Américas, luego de que se activaran los protocolos de seguridad por un reporte de una presunta fuga de gas, situación que obligó a la evacuación preventiva de clientes y trabajadores.

Sin embargo, posteriormente el Cuerpo de Bomberos informó que no se trató de una fuga de gas, sino de un corto circuito en los sensores detectores de incendio y humo, lo que provocó la activación de la alerta.

El reporte fue recibido a través del número de emergencias 911 alrededor de las 6:40 de la tarde, por lo que desde el Complejo de Seguridad C5 se coordinó el despliegue de elementos de la Policía Municipal, Protección Civil, Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja hacia Plaza Las Américas, ubicada en la Supermanzana 7, en el cruce de las avenidas Tulum y Bonampak.

De acuerdo con la información recabada en un principio, un fuerte olor a gas fue detectado al interior de la tienda de ropa H&M, lo que generó preocupación y motivó la activación de los protocolos de emergencia.

No obstante, tras una revisión realizada por personal de Bomberos, se descartó la existencia de una fuga de gas y se determinó que la emergencia fue ocasionada por un corto circuito en los sensores detectores de incendio y humo.

Como parte del protocolo, los elementos de Protección Civil y Bomberos acordonaron el área para facilitar las inspecciones y evitar riesgos para los visitantes.

Asimismo, paramédicos de la Cruz Roja permanecieron en el sitio en caso de ser requeridos, aunque no fue necesario brindar atención médica, ya que no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas.

Mientras se desarrollaban las revisiones, varios locales comerciales suspendieron temporalmente sus actividades y la tienda H&M permaneció cerrada de manera preventiva hasta concluir las verificaciones correspondientes.

Durante los primeros minutos de la emergencia, personal de seguridad del centro comercial inició la evacuación ordenada de clientes y trabajadores, quienes fueron dirigidos hacia los accesos principales ubicados sobre las avenidas Bonampak y Tulum.

La salida de las personas se realizó sin incidentes y bajo la supervisión de las autoridades.

Después de aproximadamente una hora de labores, los cuerpos de emergencia concluyeron la inspección y confirmaron que no existía riesgo para la población, por lo que retiraron el acordonamiento y permitieron la reapertura de los pasillos principales, así como el reinicio de actividades en la mayoría de los establecimientos.

Finalmente, las autoridades indicaron que el incidente fue originado por un corto circuito en los sensores detectores de incendio y humo, descartando por completo una fuga de gas en las instalaciones del centro comercial.