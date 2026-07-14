Andy Ruiz Jr. regresa al ring: ya tiene rival y fecha para su pelea

El regreso de Andy Ruiz Jr. al boxeo ya es una realidad. El excampeón mundial unificado de los pesos pesados volverá a subir al cuadrilátero el próximo 4 de septiembre, cuando enfrente al polaco Damian Knyba en una pelea que podría marcar el rumbo de la etapa final de su carrera.

El combate se celebrará en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, donde el mexicano intentará demostrar que aún tiene argumentos para volver a competir por un campeonato del mundo.

A sus 36 años, Andy Ruiz Jr. pondrá fin a un largo periodo de inactividad con la intención de colocarse nuevamente entre los principales contendientes de la división. El mexicano trabajará ahora bajo la promoción de Eddie Hearn y Matchroom Boxing, en busca de un nuevo impulso en su carrera.

El propio boxeador aseguró que su objetivo sigue siendo recuperar un cinturón mundial.

"Voy a estar peleando en Newark, Nueva Jersey, el 4 de septiembre. Después de conseguir esta victoria, quiero ir por todos los que tienen los cinturones. El próximo año seremos campeones mundiales por segunda vez", declaró.

¿Desde cuándo no pelea Andy Ruiz Jr.?

El pugilista mexicano no ha tenido actividad desde agosto de 2024, cuando empató por decisión mayoritaria frente a Jarrell Miller. Antes de ello, Ruiz quedó en la historia del boxeo al derrotar a Anthony Joshua en 2019 para convertirse en el primer mexicano campeón mundial de los pesos pesados.

Ahora buscará volver al protagonismo con una victoria que le permita escalar posiciones en la categoría.

El rival de Andy Ruiz Jr., el polaco Damian Knyba, llega con la necesidad de recuperarse después de sufrir la primera derrota de su carrera profesional ante Agit Kabayel, actual campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Un triunfo sobre el mexicano representaría un impulso importante para Knyba, quien busca consolidarse entre los mejores pesos pesados del momento.

¿Dónde ver la pelea?

La función encabezará la tercera edición de The Fight, una serie organizada por TNT Sports y DAZN. En Estados Unidos, el evento podrá seguirse a través de TNT, truTV y DAZN, mientras que para el resto del mundo estará disponible mediante la plataforma DAZN.