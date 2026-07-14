Jorge Sánchez ya está en Guadalajara para firmar con Atlas

El regreso de Jorge Sánchez al futbol mexicano está prácticamente definido. El lateral derecho arribó este martes a Guadalajara para completar los últimos trámites antes de convertirse oficialmente en nuevo jugador del Atlas, equipo que busca fortalecer su plantilla rumbo al Torneo Apertura 2026.

A falta de superar los exámenes médicos y físicos, el seleccionado nacional quedará listo para iniciar una nueva etapa en la Liga MX, después de su experiencia en el futbol europeo.

A su llegada a la capital jalisciense, Jorge Sánchez expresó su entusiasmo por incorporarse al Atlas, destacando que el proyecto deportivo fue uno de los principales motivos para aceptar la propuesta.

🦊🇲🇽 "Es un gran club y viene un proyecto muy grande, estoy muy contento y muy ilusionado" Jorge Sánchez nuevo jugador del @AtlasFC, este miércoles realizará pruebas medicas para posterior a ello ser presentado oficialmente. #qtvDeportes pic.twitter.com/JGeR1Cjuqa — quiero tv (@quierotv_gdl) July 14, 2026

"Muy contento de estar aquí. Es un gran club y viene un proyecto muy grande, así que me encantaría ser parte de él. Estoy muy contento y muy emocionado. Gracias por estar aquí y en un par de días podemos estar hablando con más calma de todo lo que se viene", comentó el defensor.

Solo restan las pruebas médicas

El futbolista realizará este miércoles los exámenes médicos y físicos correspondientes. Si supera satisfactoriamente las evaluaciones, firmará su contrato y será presentado de manera oficial como nuevo refuerzo del conjunto rojinegro.

Con su incorporación, Atlas suma experiencia a una zona del campo que buscaba reforzar de cara al nuevo torneo.

Formado en Santos Laguna, Jorge Sánchez alcanzó su mejor nivel con el América, desempeño que le abrió las puertas del futbol europeo, donde defendió las camisetas del Ajax de Países Bajos, el Porto de Portugal y recientemente militó en el futbol de Grecia.

Además, el lateral se ha mantenido como un elemento habitual en las convocatorias de la Selección Mexicana, acumulando experiencia en competencias internacionales.

La directiva rojinegra confía en que la llegada de Jorge Sánchez aporte solidez defensiva, profundidad por la banda derecha y liderazgo dentro del plantel.

Si no surge ningún contratiempo en las próximas horas, el defensor será anunciado oficialmente y se integrará de inmediato a los entrenamientos para comenzar su preparación rumbo al Apertura 2026 con los Zorros.