Aficionados de Argentina protagonizan violenta pelea con un mexicano

Un video que circula en redes sociales ha generado indignación luego de mostrar la agresión que sufrió un hombre con la playera de la Selección Mexicana, presuntamente a manos de varios aficionados de Argentina durante un evento relacionado con el Mundial 2026 en Estados Unidos.

Las imágenes fueron difundidas por la cuenta de Instagram Chicano Post, donde se observa a un grupo de cuatro hombres confrontando al aficionado mexicano en plena vía pública.

En la grabación se aprecia cómo el hombre que porta el jersey verde de México es rodeado por varias personas, de las cuales al menos dos visten la camiseta de la Selección de Argentina. Durante el altercado, los sujetos lo empujan, lo golpean e incluso intentan despojarlo de algunas de sus pertenencias.

La pelea llamó la atención de varios transeúntes, quienes intervinieron para separar a los involucrados y evitar que la agresión continuara mientras decenas de personas observaban la escena.

¿Dónde ocurrió la agresión?

Aunque la publicación original no especificó el lugar exacto del incidente, diversos reportes señalan que la pelea ocurrió en Seattle, Estados Unidos, durante actividades relacionadas con el Mundial 2026.

Hasta ahora no existe un informe oficial que confirme el sitio preciso donde ocurrió el altercado.

Por el momento, las autoridades no han emitido un comunicado sobre lo sucedido ni han confirmado la identidad o nacionalidad de las personas que aparecen en el video.

Tampoco se ha informado si hubo personas detenidas o cuál es el estado de salud del aficionado mexicano, por lo que los detalles del caso continúan bajo investigación.