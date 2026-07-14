Final del Mundial 2026: este será el tiempo que durará el show con Shakira, Madonna y BTS

La Final del Mundial 2026 hará historia no solo por definir al nuevo campeón del mundo, sino también por presentar, por primera vez, un show de medio tiempo. La FIFA confirmó cuánto durará el espectáculo y adelantó que contará con figuras de talla internacional.

El encuentro por el título se disputará el próximo 19 de julio en el Estadio de Nueva York-Nueva Jersey, donde millones de aficionados presenciarán un formato inédito para una final mundialista.

¿Cuánto durará el show de medio tiempo?

La FIFA informó que el espectáculo tendrá una duración de 11 minutos. Aunque será más corto que el tradicional show del Super Bowl, el organismo aseguró que se tratará de una producción de nivel mundial diseñada para ofrecer un momento inolvidable a los asistentes y a la audiencia televisiva.

La presentación marcará un antes y un después en la historia de la Copa del Mundo, al incorporar un espectáculo musical durante el descanso del partido.

¿Qué artistas participarán?

Entre los artistas confirmados para el show de medio tiempo destacan nombres de reconocimiento internacional como Shakira, Madonna, Justin Bieber, BTS, Burna Boy, el director de orquesta Gustavo Dudamel y el coro PS 22 Chorus, que actuará junto a Coldplay.

El espectáculo será producido por Global Citizen, en colaboración con Live Nation y Done + Dusted, mientras que Chris Martin, vocalista de Coldplay, participa en la organización del evento.

Un espectáculo con causa social

Además del entretenimiento, la FIFA señaló que el show respaldará el FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a la educación y al futbol para niñas y niños en distintas partes del mundo.

Hasta el momento, el proyecto ya supera los 50 millones de dólares recaudados, impulsados, entre otras acciones, por la aportación de un dólar de cada boleto comercializado para el Mundial 2026.

Como parte del enfoque social del espectáculo, la organización confirmó que el evento incluirá la participación de personajes de Plaza Sésamo y Los Muppets, con el objetivo de reforzar el mensaje de apoyo a la educación y a la infancia durante la histórica Final del Mundial 2026.