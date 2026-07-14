Paola Rojas revive el incómodo momento que tuvo con Diego Armando Maradona

Desde hace varios años, Paola Rojas es una de las periodistas más queridas y respetadas de nuestro país. Durante su larga carrera en los medios de comunicación, ha logrado entrevistar a grandes personalidades de los diferentes ámbitos, ya sea política, deportes, farándula o cultura.

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Uno de estos fue el futbolista argentino, Diego Armando Maradona, aunque recientemente, reveló que no fue su mejor experiencia, pues recibió una respuesta un poco incómoda, misma que le provocó una gran desilusión.

¿Qué pasó en la entrevista de Paola Rojas a Diego Armando Maradona?

La periodista mencionó que su encuentro con la fallecida estrella del futbol, tuvo lugar en el Mundial de Brasil en 2014, pues ella tenía la misión de entrevistar a diferentes personalidades del deporte; sin embargo, las cosas se pusieron un poco tensas, cuando se lo encontró en un elevador y le pidió la entrevista.

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"Yo sé que es un ídolo, pero así fue y lo cuento porque es parte de lo que nos enfrentamos las mujeres en este esfuerzo por hacer periodismo y por compartir lo que ocurre. Me dijo: 'Yo sí quiero platicar contigo, pero en mi habitación'. Desde luego dejé de insistir, no me interesó más hacer esa entrevista"

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