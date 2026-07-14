España ya espera rival: Luis de la Fuente revela que prefiere jugar ante Argentina

La Selección de España ya aseguró su lugar en la Final del Mundial 2026 y, mientras espera conocer a su rival, el técnico Luis de la Fuente sorprendió al revelar que le gustaría medirse a Argentina por el título, principalmente por la relación de amistad que mantiene con Lionel Scaloni.

Después de imponerse 2-0 a Francia en las semifinales, el estratega español reconoció que tanto Inglaterra como la Albiceleste representan un enorme desafío, aunque confesó cuál sería su rival preferido para disputar el campeonato.

Durante la conferencia de prensa posterior al triunfo, Luis de la Fuente explicó que conoció a Lionel Scaloni cuando el ahora seleccionador argentino realizaba el curso de entrenador en la Real Federación Española de Futbol, motivo por el que le haría especial ilusión enfrentarlo.

"Me haría ilusión jugar contra Argentina por la amistad que tengo con Scaloni, pero Inglaterra será también un rival durísimo. Hemos llegado a semifinales las cuatro mejores selecciones del ranking FIFA, por primera vez en la historia", declaró el técnico.

España llega confiada a la Final

El entrenador destacó el crecimiento que ha mostrado España a lo largo del torneo y aseguró sentirse sorprendido por el nivel que ha alcanzado su plantilla, la cual considera todavía tiene margen para seguir mejorando.

De la Fuente atribuyó el buen momento de su equipo al talento, el trabajo y el compromiso de sus futbolistas, quienes, aseguró, han mantenido una actitud ejemplar durante toda la concentración mundialista.

"Somos el mejor equipo del mundo"

El seleccionador español también elogió el desempeño de sus jugadores frente a Francia, una de las favoritas para conquistar el torneo, y aseguró que su equipo demostró estar preparado para competir contra cualquiera.

Incluso afirmó que el futbolista español interpreta el juego como ningún otro y destacó el trabajo realizado por los clubes y entrenadores del país en la formación de talento.

La Final, el último objetivo

Aunque reconoció la importancia de haber llegado hasta el último partido del torneo, Luis de la Fuente dejó claro que su equipo no piensa conformarse únicamente con disputar la Final.

El técnico evitó hablar de favoritismos y recordó que un partido por el campeonato siempre depende también del rival. Ahora, España aguardará al vencedor del duelo entre Inglaterra y Argentina, que definirá al segundo finalista del Mundial 2026.