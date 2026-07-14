¿Por qué la J1 del Apertura 2026 de la Liga MX comenzará en jueves?

Tras la casi conclusión del Mundial 2026, el futbol mexicano vuelve a tomar protagonismo con el arranque del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. La nueva temporada comenzará del 16 al 18 de julio y tendrá como grandes atractivos el regreso del Atlante a la Primera División y la defensa del título por parte de Cruz Azul, ahora bajo la dirección de Joel Huiqui.

¿Cuándo juega el Atlante?

Uno de los momentos más esperados del inicio del campeonato será el regreso del Atlante al máximo circuito. Los Potros de Hierro abrirán el torneo visitando a Necaxa en el Estadio Victoria, marcando su primera aparición en la Liga MX tras una ausencia de 12 años.

El conjunto azulgrana recuperó su lugar en la máxima categoría luego de concretar la adquisición de la franquicia de Mazatlán, movimiento aprobado por las autoridades del futbol mexicano y que permitió el retorno de uno de los clubes con mayor tradición del país.

La Jornada 1 tendrá nueve partidos entre jueves y sábado

Las acciones comenzarán el jueves 16 de julio con el choque entre Necaxa y Atlante, seguido por el compromiso entre Tijuana y Tigres.

El viernes 17 de julio, el campeón Cruz Azul visitará al Atlético de San Luis, mientras León recibirá al Atlas y Juárez enfrentará a Puebla.

La actividad concluirá el sábado 18 de julio con cuatro encuentros: Pumas recibirá a Pachuca, Monterrey jugará frente a Santos Laguna, Chivas debutará como local ante Toluca, y América visitará a Querétaro para cerrar la primera fecha.

La Final del Mundial 2026 modificó el calendario

A diferencia de otros torneos, la Liga MX no programó encuentros para el domingo 19 de julio. La decisión busca evitar coincidir con la Final de la Copa del Mundo 2026, permitiendo que la afición pueda seguir el partido por el título antes de enfocarse por completo en el campeonato mexicano.

Con este ajuste, la Jornada 1 del Apertura 2026 se desarrollará únicamente entre jueves y sábado, dando inicio a una nueva temporada en la que todos los equipos comenzarán la búsqueda del campeonato.