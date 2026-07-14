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Motociclista pierde la vida luego de chocar contra un auto estacionado en Peto

Un motociclista circulaba en la colonia Miraflores de Peto cuando, por razones que se desconocen, se estrelló contra un auto estacionado.

Por Gaspar Ruíz

14 de jul de 2026

1 min

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El motociclista perdió la vida de forma instantánea
El motociclista perdió la vida de forma instantánea / Gaspar Ruiz

Un hombre perdió la vida en un fatal accidente de motos en la colonia Miraflores en el municipio de Peto. Fue el lunes por la noche en la calle 21 x 18 cuando se registró un fuerte accidente que terminó con la vida de un motociclista de aproximadamente 45 años de edad originario de la comisaria de San Dionisio.

El Percance registrado ocasionó un despliegue de los cuerpos de emergencia, sin embargo al llegar únicamente se percataron de que el motociclista ya no contaba con signos vitales.

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El ahora occiso fue identificado como Alfonso C.C. quien es originario de la comisaria de San Dionisio y probablemente se dirigía de regreso a su comisaría antes de impactar en uno de los costados traseros de un automóvil compacto que se encontraba estacionado.

El impacto fue letal dado a qué al caer este perdio la vida al instante, al lugar arribaron policías municipales y parámedicos de la S.S.P que únicamente confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

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El tramo fue acordonado en espera que se realicen las diligencias correspondientes por parte de personal de la Fiscalía General del Estado y el levantamiento del cuerpo por parte del servicio médico forense. El hecho ocasionó una consternación en la población que lamenta lo sucedido.

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