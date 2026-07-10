Atlante estrena uniforme de gala para escribir un nuevo capítulo en la Liga MX

El Atlante ya comenzó a vivir su regreso a la Liga MX. A una semana del arranque del Apertura 2026, los Potros de Hierro presentaron el uniforme con el que afrontarán su vuelta al máximo circuito del futbol mexicano, una campaña que pone fin a 12 años de ausencia en la Primera División.

La presentación del nuevo jersey del Atlante reunió al vicepresidente deportivo, Emilio Escalante Jr., así como al entrenador Miguel Herrera y al histórico futbolista Christian Bermúdez, quienes participaron en el evento donde se dio a conocer una camiseta inspirada en la historia y la identidad del club azulgrana.

Durante la ceremonia, Emilio Escalante Jr. explicó que este diseño representa la celebración más importante por el 110 aniversario del Atlante, al considerar que el regreso a la Liga MX es el mejor homenaje para una institución que busca recuperar su protagonismo en el futbol mexicano.

El potro es de primera y la pasión azulgrana lo

respalda. Celebremos 110 años juntos les guste o

no les guste…#CHARLY #ATLANTE #110años #LesGusteONoLesGuste#LesPrometimosVolver pic.twitter.com/SGSEccDc5b — CHARLY Fútbol (@CharlyFutbol) July 10, 2026

El debut de los Potros de Hierro en el Apertura 2026 está programado para el próximo 16 de julio, cuando visiten a Necaxa en el Estadio Victoria. Ese encuentro será el partido inaugural del torneo y marcará oficialmente el retorno del conjunto azulgrana a la Primera División.

Además del regreso deportivo, Atlante también volverá a tener como sede la Ciudad de México. El equipo disputará sus encuentros como local en el Estadio Ciudad de México, inmueble que compartirá con América, mientras continúa la incertidumbre sobre la localía de Cruz Azul para el nuevo campeonato.

El club recuperó su lugar en la Liga MX tras ocupar la plaza que pertenecía a Mazatlán FC, luego de consolidarse como uno de los equipos más exitosos de la Liga de Expansión MX, donde conquistó los títulos del Guard1anes Clausura 2021, Apertura 2022 y Clausura 2024.

El último partido del Atlante en la Primera División se remonta al 26 de abril de 2014, cuando cayó 5-2 frente a Jaguares de Chiapas. Desde entonces, el conjunto azulgrana atravesó una larga etapa en la división de ascenso, hasta concretar el esperado regreso que ahora buscará consolidar con una nueva imagen y renovadas aspiraciones en el futbol mexicano.