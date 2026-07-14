Codhecam confirma abuso de autoridad contra ambientalista en Carmen

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam) confirmó que el exalcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, incurrió en detención arbitraria y en el uso excesivo de la fuerza en agravio del ambientalista Dennis Pérez Reyes durante el 2025.

De acuerdo con el resolutivo asentado en el expediente Q-242-2025, tras la valoración de los elementos probatorios presentados por la víctima y los informes policiales de la policía municipal de Carmen, se confirmó la transgresión contra el ambientalista.

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La Codhecam concluyó que los agentes municipales Luis Ángel Jiménez Sánchez y Alexis Hernández García, de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito Municipal de Carmen, incurrieron en detención arbitraria, empleo abusivo de la fuerza y falsa acusación.

Asimismo, se evidenció que la Jueza Calificadora Candelaria May May, adscrita al Ayuntamiento de Carmen, incurrió en la imposición indebida de sanción administrativa, luego de que el ambientalista fue remitido a instancias judiciales.

El hecho ocurrió el 10 de octubre de 2025, cuando Dennis Pérez Reyes fue detenido indebidamente al realizar una transmisión en vivo desde el domicilio particular de Pablo Gutiérrez Lazarus, denunciando la posesión y posterior muerte de un venado.

Tras permanecer poco más de dos horas bajo resguardo, tanto el ambientalista como el abogado Luis Castro fueron liberados luego de pagar una fianza de mil 697 pesos cada uno.