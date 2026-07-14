Nacen crías de los famosos tucanes de Cantemó y enamoran a vecinos de Champotón

La pareja de tucanes que desde hace tiempo habita en la Aguadita de Cantemó ya tiene sus crías, una noticia que ha despertado alegría y entusiasmo entre la población, incluyendo en redes sociales.

Los tucanes eligieron un árbol de pich para establecer su hogar. En una cavidad del tronco construyeron su nido y recientemente comenzaron a verse las pequeñas crías asomándose, lo que se ha convertido en una atracción.

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La presencia de estas aves, mejor conocidas como los tucanes de Cantemó, se ha convertido en un atractivo natural, pues vecinos y visitantes se acercan para apreciarlos, ahora ya con sus crías.

Habitantes del Infonavit Moch Cohuó y de colonias cercanas permanecen atentos para evitar que los ejemplares sean molestados, con la esperanza de que continúen reproduciéndose y permanezcan en este espacio considerado como uno de los pulmones naturales de Champotón.

La página Aventuras con Lemus difundió en redes sociales material donde se aprecian las crías de los tucanes, mientras que el medio Por Esto! acudió al sitio para levantar imágenes y videos, confirmando que los tucanes se han convertido en una sensación entre vecinos y visitantes.