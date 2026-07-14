Pescadores ribereños denuncian exclusión del programa Veda 2026

Más de 30 pescadores ribereños de la capital del Estado denunciaron haber sido excluidos del programa Veda y Baja Captura 2026 del Instituto de Pesca y Acuacultura (Inpesca). Además, acusaron que el director general Edward Ceballos Alejandre se ha negado a recibirlos para atender su inconformidad, pese a que previamente les prometió que serían incorporados al padrón de beneficiarios.

Ante la falta de respuesta, acudieron al Palacio de Gobierno para entregar un pliego petitorio dirigido a la gobernadora Layda Sansores San Román, solicitando su intervención para acceder al apoyo destinado al sector pesquero.

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Encabezados por el pescador Silvio Javier Bacelis Brito, explicaron que quedaron fuera del programa porque no lograron entregar su documentación dentro del plazo, ya que se encontraban en labores de pesca mar adentro. Al regresar, la ventanilla ya había cerrado y el personal del Inpesca se negó a recibir sus expedientes.

Posteriormente, Bacelis Brito sostuvo que dialogó con Edward Ceballos Alejandre, quien le aseguró que serían incorporados tras concluir el pago a pescadores de Atasta, municipio de Carmen. Sin embargo, al acudir en la fecha indicada, el funcionario ya no los recibió y fueron atendidos solo por personal administrativo, sin obtener respuesta concreta.

Los pescadores inconformes, pertenecientes a distintas cooperativas integradas en la Federación de Pescadores, lamentaron no haber recibido respaldo de esa organización y decidieron acudir directamente al Gobierno del Estado.

El apoyo por Veda y Baja Captura se entrega una vez al año y representa un ingreso indispensable para las familias que dependen de la pesca en periodos de baja actividad o vedas.

Advirtieron que, si no obtienen respuesta favorable, continuarán acudiendo al Palacio de Gobierno hasta ser escuchados, y exigieron que el titular del Inpesca les explique personalmente las razones de su exclusión del padrón de beneficiarios.