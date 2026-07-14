Gobierno de Yucatán confirma fallecimiento de Alberto del Río Leal, subsecretario de la Sefoet

El Gobierno de Yucatán confirmó el fallecimiento del contador público Alberto del Río Leal, quien se desempeñaba como subsecretario de Competitividad y Financiamiento de la Secretaría de Economía y Trabajo (Sefoet). El funcionario murió el lunes 13 de julio de 2026 en la ciudad de Mérida, a la edad de 68 años.

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Durante su trayectoria en el servicio público, Del Río Leal ocupó diversos cargos relacionados con el desarrollo económico y financiero de la entidad. En la actual administración estatal formaba parte de la Sefoet, donde colaboraba en el diseño e implementación de estrategias para fortalecer la competitividad y el acceso al financiamiento en Yucatán.

Luego de conocerse la noticia, el gobernador Joaquín Díaz Mena expresó sus condolencias mediante un mensaje difundido en sus redes sociales.

"Lamento profundamente el fallecimiento del C.P. Alberto del Río Leal, subsecretario de la Secretaría de Economía y Trabajo del Gobierno del Estado de Yucatán. A su familia, amistades, compañeras y compañeros de trabajo les expreso mi solidaridad y mis más sinceras condolencias. Que descanse en paz."

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El fallecimiento del funcionario provocó mensajes de solidaridad por parte de integrantes del Gobierno del Estado y colaboradores de la dependencia, quienes destacaron su compromiso con el servicio público. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su deceso.