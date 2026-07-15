Argentina celebra en el Obelisco pase a la Final del Mundial 2026; pero lejos de lo hecho en el Ángel de la Independencia

La clasificación de Argentina a la Final del Mundial 2026 volvió a desatar una celebración masiva en las calles de Buenos Aires. Aproximadamente 300 mil aficionados se congregaron alrededor del Obelisco, el tradicional punto de reunión para los grandes festejos deportivos del país, después de que la Albiceleste derrotó 2-1 a Inglaterra y aseguró su lugar en la disputa por el campeonato.

La victoria provocó que decenas de seguidores salieran de inmediato al centro de la capital argentina para compartir la alegría por un nuevo paso rumbo al título mundial.

El Obelisco volvió a ser el epicentro de los festejos

Con banderas, cánticos y camisetas albicelestes, los aficionados llenaron los alrededores del Obelisco, donde no dejaron de entonar consignas de apoyo a la selección. Entre los cánticos más repetidos destacaron frases dirigidas al rival recién eliminado y mensajes de confianza de cara a la Final del Mundial 2026 frente a España.

La concentración de personas obligó al cierre parcial de varias vialidades del centro de Buenos Aires, mientras automovilistas se sumaban al ambiente festivo haciendo sonar el claxon de sus vehículos.

🇦🇷 El Obelisco, downtown Buenos Aires as Argentina see off England in the World Cup semi-final pic.twitter.com/Ghvmfh2TxF — 📚 Tears at La Bombonera/Dame Bola (@BomboneraTears) July 15, 2026

La euforia por el triunfo de Argentina también cruzó fronteras. En el Zócalo de la Ciudad de México, un grupo de aficionados albicelestes celebró el pase a la Final entre cientos de personas que seguían la recta final del Mundial.

Aunque la mayoría de los asistentes portaban camisetas de la Selección Mexicana y algunos apoyaban a Inglaterra, los seguidores argentinos no ocultaron su entusiasmo y festejaron el triunfo de su equipo.

Argentina buscará un nuevo título mundial

Con el boleto asegurado, Argentina disputará la Final del Mundial 2026 frente a España, en un partido que definirá al nuevo campeón del mundo y que enfrentará a dos de las selecciones que mejor rendimiento mostraron a lo largo del torneo.