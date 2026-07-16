Messi lanza contundente mensaje: "A Argentina nadie le regaló nada" tras eliminar a Inglaterra

Tras conseguir el pase a la Final del Mundial 2026, Lionel Messi respondió a quienes han cuestionado el recorrido de Argentina durante el torneo por presuntas ayudas arbitrales. El capitán albiceleste aseguró que el equipo se ha ganado cada victoria dentro del terreno de juego y dejó un mensaje contundente para sus detractores.

"Duela a quien le duela y digan lo que digan, a este grupo nadie le ha regalado nada", expresó el delantero luego de la victoria 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales.

El futbolista argentino afirmó sentirse orgulloso del desempeño de la selección y destacó que el grupo ha demostrado personalidad, unión y calidad futbolística a lo largo de la competencia.

Además de reconocer el esfuerzo colectivo, señaló que el triunfo ante Inglaterra fue producto del trabajo del equipo, que supo mantener la paciencia para encontrar los espacios y remontar el encuentro.

El capitán de la Albiceleste reconoció que los enfrentamientos entre Argentina e Inglaterra siempre tienen un contexto diferente por la historia entre ambas selecciones, por lo que disputar una semifinal mundialista hizo aún más especial la clasificación.

Messi también fue elegido como el mejor jugador del partido tras participar con dos asistencias en la remontada que colocó a su selección nuevamente en la disputa por el título.

España, el último obstáculo rumbo al bicampeonato

Con el boleto asegurado, Argentina enfrentará a España en la Final del Mundial 2026. Messi destacó la calidad del conjunto español, al que conoce bien por su paso por el futbol de ese país, y anticipó un encuentro muy equilibrado.

El delantero aseguró que España mantiene una identidad futbolística consolidada y cuenta con jugadores de gran nivel, por lo que espera una final muy disputada.

Messi igualará una marca histórica en las finales mundialistas

El partido por el campeonato representará la tercera Final de un Mundial para Lionel Messi, después de disputar las ediciones de Brasil 2014 y Qatar 2022. Con ello igualará el registro del brasileño Cafú como uno de los pocos futbolistas en alcanzar tres finales de la Copa del Mundo.