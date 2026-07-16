Arantza Ruiz es la décima habitante de La Casa de los Famosos México.

Este jueves 16 de julio de 2026, se confirmó que Arantza Ruiz será la décima habitante de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México. La actriz y creadora de contenido generó gran emoción en redes sociales tras confirmarse su participación dentro del reality show.

La revelación fue dada en las redes sociales del programa, espacio en donde Wendy Guevara fue la encargada de darle la bienvenida a la influencer al reality show. La confirmación de la participación de Ruiz puso fin a una intensa ola de especulaciones por parte de los usuarios.

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¿Quién es Arantza Ruiz, nueva integrante de LCDLFMX?

Con 29 años de edad, Arantza pertenece a una reconocida dinastía actoral en México: es hija del actor Alejandro Ruiz y nieta del primer actor José Carlos Ruiz. Comenzó su trayectoria artística desde muy pequeña y es recordada por su papel de Mariluz Blanco en la telenovela ‘Vencer el pasado’.

Además de su talento en la pantalla chica, Ruiz cuenta con una faceta de cantante, bailarina, amante del anime y creadora de contenido enfocada en el mundo de los videojuegos. Al momento de ser presentada, la actriz mexicana se describió como una persona competitiva, pero lista para convivir en este desafío.

"Soy muy competitiva, pero algo que he aprendido es a jugar en equipo y que cada quien tiene una misión adentro del clan; está padre también jugar en equipo" comentó la influencer al presentarse ante el público.

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