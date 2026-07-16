SSP atiende más de 200 reportes tras las fuertes lluvias en Mérida y municipios

Con corte a las 19:00 horas, y tras el paso de las lluvias, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) atendió 246 reportes recibidos a través del número de emergencias 9-1-1, principalmente en Mérida y algunos municipios del interior del estado.

Entre las incidencias se registraron vehículos descompuestos, árboles caídos o en riesgo de caer, cortocircuitos, cables colgando y postes derribados, además de diversos apoyos a la ciudadanía.

La SSP mantiene el monitoreo y la atención de los reportes. Se solicita a la población evitar cruzar por zonas inundadas, acercarse a cables sueltos o transitar por áreas donde exista riesgo para su integridad y ante cualquier emergencia comunicarse al 9-1-1.

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