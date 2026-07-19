Argentina vs. España en vivo: la Albiceleste quiere romper una sequía de más de 60 años en los Mundiales

La Selección de Argentina está a 90 minutos de escribir una página dorada en la historia del futbol. Frente a España, la Albiceleste disputará la Final del Mundial 2026 con la posibilidad de convertirse en la primera selección de este siglo en conquistar dos Copas del Mundo de manera consecutiva.

Después de levantar el trofeo en Qatar 2022, el equipo dirigido por Lionel Scaloni tiene la oportunidad de lograr un bicampeonato que ningún país consigue desde hace más de seis décadas. El último en hacerlo fue Brasil, que enlazó los títulos obtenidos en Suecia 1958 y Chile 1962.

La historia registra únicamente dos selecciones capaces de defender con éxito la corona mundial. Italia fue la primera al proclamarse campeona en 1934 y 1938 bajo la dirección de Vittorio Pozzo, mientras que Brasil repitió la hazaña entre 1958 y 1962 con una generación considerada una de las mejores de todos los tiempos.

Para Argentina, esta no sería la primera ocasión en la que busca enlazar campeonatos. Luego de conquistar el Mundial de México 1986 con Diego Armando Maradona como figura, la Albiceleste alcanzó nuevamente la Final en Italia 1990, aunque cayó frente a Alemania, quedándose a un paso del bicampeonato.

En las últimas décadas, otras selecciones también estuvieron cerca de repetir la gloria. Brasil, campeón en 1994, perdió la Final de Francia 1998 y recuperó el título hasta Corea-Japón 2002. Más recientemente, Francia ganó el Mundial de Rusia 2018, pero no pudo revalidar el campeonato en la siguiente edición.

Además del reto colectivo, Lionel Scaloni también persigue un lugar privilegiado en la historia. Si Argentina conquista el título, el estratega se convertirá en el segundo entrenador en ganar dos Copas del Mundo consecutivas, igualando la marca que mantiene Vittorio Pozzo desde la década de 1930.

La Final también representa una oportunidad histórica para Lionel Messi, quien disputará su tercera definición mundialista. El capitán argentino buscará cerrar su trayectoria en las Copas del Mundo con otro campeonato y consolidar aún más su legado como uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos.